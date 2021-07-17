Vettel: "Son bölüme kaldığınızda, 10. olmak istemiyorsunuz"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarının ikinci bölümünde çok iyi bir tur çıkararak son bölüme kalmayı başardı.

Fakat son bölümde daha iyi bir tur çıkarmakta zorlandı ve seansı 10. sırada bitirdi.

Sprint sıralama yarışına 10. sıradan başlayacak Vettel şöyle konuştu: "Bu format cuma gününü biraz daha ilginç hale getiriyor."

"Açıkçası bence iyi bir gün geçirdik. Eğer üçüncü bölüme kalıyorsanız, 10. olmak istemezsiniz fakat son bölümde ilerleme kaydedemedik."

"Daha yukarılarda olmayı isterdim çünkü araç rekabetçi görünüyordu ve bugün tempoyu çok kolay şekilde bulduk."

"Fakat üçüncü bölümde araçtan daha fazla bulmakta zorlandım. Belki birkaç sıra daha yukarıda olabilirdik."

"İkinci bölümdeki turumdan çok memnun kaldım. Bu yüzden belki 9. olabilirdik ama bugün gidebileceğimiz en maksimum yer 9. ve 10. sıralardı. Bu yüzden biraz üzüntü verici."

"Yarın neler olacağını göreceğiz. Açıkçası iyi bir başlangıç yapmayı ve sonrasında eğlenceli bir yarış çıkarmayı umuyorum. Normalden daha kısa bir yarış olacak."

Lance Stroll içinse pek de iyi bir hafta sonu olmuyor. Antrenmanlarda ancak 18. olabilen Stroll, sıralama turlarında 15. sırada yer aldı.

"Açıkçası harika bir gün değildi, hafta sonunun başından itibaren yavaştık. Sadece bir antrenman seansımız vardı ama durum herkes için aynıydı."

"15. sıra, takımın kendi ülkesinde yapılan yarışta almayı beklediğimiz sonuç değil ancak yarınki sprint yarışı, pazar günü için pozisyonu geliştirmek adına iyi bir fırsat sunuyor."

"Antrenmanlarda araçta tamamen rahat değildim fakat üçüncü bölüme kalmak için yeterli olmasa da, sıralama turlarında biraz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Bugün sıralama turlarından önce sadece bir antrenman seansı yapmak zordu fakat herkes için durum aynıydı."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images