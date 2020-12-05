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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Vettel: "Son bölüme kalabiliriz"

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Vettel: "Son bölüme kalabiliriz"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, İtalyan ekibin Sakhir'deki kısa pist düzeninde iyi bir sonuç alma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Sebastian Vettel, ilk antrenman seansında ilk ona girmeyi başarsa da, ikinci seansta yeterince iyi değildi.

İki kez spin atan ve birden fazla kez pist dışına taşan Alman pilot, seansı ancak 16. sırada tamamlayabildi.

Vettel şöyle konuştu: "Karışık bir gün geçirdik: ilk seans iyiydi, ikincisi ise korkunçtu. Araçta bazı ayar değişiklikleri yapmayı denedik, ancak araç oldukça agresif bir hale geldi. Bu, ihtiyacımız olan şey değildi. Umarım yarın farkı kapatabilir ve doğru yola geri dönebiliriz."

"Bu pist düzeni biraz fazla kısa gibi görünüyor, neredeyse başlamadan bitiyor, ama sorun değil. 7. ve 8. virajlar arasında inişli çıkışlı bölümdeki kerbler çok agresif ve zor. Yine de fena değil."

"Pistte 20 araç olduğu zaman özellikle Q1, trafik nedeniyle çok yakın olacak. Lastik sıcaklıklarını düşürmek için soğutma turlarında çok yavaş ilerlememiz gerekiyor ve bu işleri karmaşıklaştırıyor. Umarım tüm sürücüler engellenmeden veya trafikle çok fazla sorun yaşamadan temiz bir tur atmayı başarırlar."

"Çok sıkı olacak ve her bir ondalık fark yaratacak. "

Vettel, son bölüme kalmayı hedefliyor.

"Umarım Cumartesi günü her şeyi düzeltir ve tempo yakalayabiliriz."

"İkinci seans oldukça zor olduğu için, sıralama turlarında hangi sonuçların mümkün olduğunu söylemek zor. Charles pistte çalışamadı ve pek çok sorunun cevabını alamadık."

"Sanırım sıralama turlarının ikinci bölümüne sorunsuz şekilde kalabiliriz, belki de finale kalabiliriz, sonuç geçen haftadan biraz daha iyi olabilir."

"Tur kısa, farklar minimum. Orta grup içerisinde bu yıl zaten çok sıkı bir mücadele var, ancak bu pistte her şey daha da yakın olacak. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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