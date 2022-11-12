Vettel: "Son bölüme kalabileceğimizi düşünmüştüm"

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Aston Martin pilotları, değişken şartlarda ikinci bölümde elendiler ve cumartesi günkü sprint yarışına 13. ve 15. sıralardan başlayacaklar.

Seansın ardından konuşan Vettel, "Bu koşullarda sürüş yapmayı her zaman sevdim. Seans boyunca pist kaygandı ve hava durumunu doğru şekilde değerlendirmek çok zordu."

"Q3'e kalmayı 0.1 saniyeden daha küçük bir farkla kaçırdık ve bu da nerede zaman kazanabileceğimi düşünmeme neden oluyor."

"Yine de o turdan oldukça memnundum. Sadece yağmur çiseliyordu, bu yüzden belki de zamanlama harika değildi."

"Bu üzüntü verici çünkü bugün son bölüme kalabileceğimizi düşünmüştüm. Yine de yarın ve pazar iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

Lance Stroll ise sıralama turlarında geride kalmasına rağmen cumartesi günü yükselebileceğini düşünüyor.

"Bugün her yönüyle zor bir seans oldu. Sıralama turlarında yeterli tempo yakalayamadık, dolayısıyla bunun nedenini araştırmamız gerekiyor."

"Yarın sprint yarışında ve Pazar günü Grand Prix'de neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Havanın tüm hafta sonu boyunca değişken olması bekleniyor, bu nedenle bazı geçişler yapıp, puan almak için yeterli fırsat olacak."