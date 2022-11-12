Vettel: "Son bölüme kalabileceğimizi düşünmüştüm"
Sebastian Vettel, sıralama turlarında son bölüme kalamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor.
Aston Martin pilotları, değişken şartlarda ikinci bölümde elendiler ve cumartesi günkü sprint yarışına 13. ve 15. sıralardan başlayacaklar.
Seansın ardından konuşan Vettel, "Bu koşullarda sürüş yapmayı her zaman sevdim. Seans boyunca pist kaygandı ve hava durumunu doğru şekilde değerlendirmek çok zordu."
"Q3'e kalmayı 0.1 saniyeden daha küçük bir farkla kaçırdık ve bu da nerede zaman kazanabileceğimi düşünmeme neden oluyor."
"Yine de o turdan oldukça memnundum. Sadece yağmur çiseliyordu, bu yüzden belki de zamanlama harika değildi."
"Bu üzüntü verici çünkü bugün son bölüme kalabileceğimizi düşünmüştüm. Yine de yarın ve pazar iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.
Lance Stroll ise sıralama turlarında geride kalmasına rağmen cumartesi günü yükselebileceğini düşünüyor.
"Bugün her yönüyle zor bir seans oldu. Sıralama turlarında yeterli tempo yakalayamadık, dolayısıyla bunun nedenini araştırmamız gerekiyor."
"Yarın sprint yarışında ve Pazar günü Grand Prix'de neler yapabileceğimizi göreceğiz."
"Havanın tüm hafta sonu boyunca değişken olması bekleniyor, bu nedenle bazı geçişler yapıp, puan almak için yeterli fırsat olacak."
Leclerc, neler olduğunu anlamak için takımla konuşacak
Bottas: "Çok daha iyi olabilirdik"
Son Haberler
Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.
Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.
Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!