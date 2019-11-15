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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Son beş yılda Mercedes en iyi motora sahipti, şimdi biz öndeyiz"

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Vettel: "Son beş yılda Mercedes en iyi motora sahipti, şimdi biz öndeyiz"
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 10:55

Sebastian Vettel, Ferrari'nin motor tarafında Mercedes'i geride bırakmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ferrari son yıllarda motor tarafında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve bu yıl düzlüklerde daha da güçlü bir performansa sahipti.

Sezonun ikinci yarısında kazanılan peş peşe pole pozisyonlarının ardından Mercedes ve Red Bull gibi takımlar, Ferrari'nin güç ünitesinin yasallığını sorgulamaya başladı.

Ancak Vettel, Ferrari'nin sadece iyi bir motora sahip olduğunu ve Mercedes'i geride bıraktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Vettel, "Bence performans gösteren iyi bir motorumuz var. Ama mükemmel bir güç ünitesine ek olarak, çok verimli bir aracımız da var. Mercedes ve Red Bull'a kıyasla her zaman çok verimli bir aracımız var. Bizden daha fazla yere basma gücüne sahipler, ama belki de bunu daha kirli bir şekilde yapıyorlar."

"Hangisinin daha iyi paket olduğunu her zaman tartışabilirsiniz, ancak bu iyi bir işaret. Diğer üreticilerin motor güçlerini bilmiyorum, ancak bizim motorumuz en güçlüsü gibi. Yani bu motor departmanımız için harika bir başarı."

"Son beş yılda en iyi motor Mercedes'teydi, son aylarda ise biz öndeyiz. Umarım önümüzdeki beş yılda biz önde kalırız ve insanların ne düşündüğü veya neler dediği umrumda değil."

"Umarım bu hafta sonu iyi olabiliriz. Pazar günü hâlâ anlamaya çalıştığımız çeşitli nedenlerden ötürü biraz zorlanıyoruz ama burada normal formumuza dönebileceğimizden eminim."

Ferrari pilotu Austin'de süspansiyonunun kırılmasıyla yarış dışı kalmıştı.

Bunun sebebini bulup bulmadıkları sorusuna, “Sebebin yoldaki tümsekler olduğuna inanıyoruz.  Hafta sonu boyunca böyle bir problem yaşanmamıştı. Belki de pazar gününe kadar aracın herhangi bir hasar almamasından ötürü şanslıydık. Yarışta şans yanımızda değildi ve bir tümsek süspansiyonu kırmaya yetti." yanıtını verdi.

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Vettel, bu hafta sonu hedefinin şampiyona üçüncülüğü için yarıştığı Charles Leclerc'in önünde olmak olmadığını da söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse Charles'ın önünde bitirmek çok önemli değil, olabildiğince yüksek bitirmek daha önemli. Açıkçası birinci ve ikinci olamıyoruz. Üçüncülük ise ben, Max ve Charles için bir hedef."

"Benim için ihtiyacım olan veya alabildiğim kadar puan alabilmek ve elimden gelen her şeyi yapmak daha önemli. Takım sezonu güçlü şekilde bitirmeyi hak ediyor. İki harika yarış çıkarmaya çalışacağız."

"Sanırım zafer alırsam Michael'ı yakalıyorum ama bunu şimdi siz söyleyince öğrendim. Yine de amacımız kazanmak ve eğer bunu bir takım olarak yapabilirsek, işte o zaman Michael'ı yakalamaktan memnun olacağım. Fakat gelecek yıl tekrar buraya geldiğimde aynı isteğe sahip olacağım. Yani bana ek bir motivasyon getirmiyor. Bu siz gazeteciler için iyi bir şey, ama bizim için pistteki tek gerçek şey elde edilen sonuç."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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