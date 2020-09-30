Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sebastian Vettel, Ekim ayında Nürburgring'e gittikleri zaman zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Formula 1, geçen ay yaptığı açıklamada Nürburgring'in 2020 takvimine eklendiğini ve yeni takvimin bir parçası olacağını duyurdu.

Pist, Almanya GP'sine ev sahipliği yaptığı 2013 yılından bu yana ilk kez bir F1 yarışına ev sahipliği yapacak ve yarış 11 Ekim'de Eifel Grand Prix adı altında gerçekleştirilecek.

Vettel, Nurburgring'deki son yarışı Red Bull'la kazanmayı başarmıştı ve bu, şimdiye kadar ülkesinde kazandığı tek zafer.

Açıklamanın ardından havanın nasıl olacağına dair şüpheler ortaya çıktı, çünkü Ekim ayında hava bu bölgede ortalama olarak 10 derece civarında oluyor.

Yarışın takvime dönüşü hakkında konuşan Ferrari sürücüsü Vettel, "Alman Sibiryası" olarak adlandırdığı bölgede havanın işlerini zorlaştırabileceğini belirtti.

İlgili haber:

Vettel, "Her şeyi bekleyebiliriz. Eğer hava 20 derece olursa, o zaman şanslı olacağımızı söyleyebiliriz.  Ancak sıfıra yakın da olabilir, bu yüzden bir zorluk olacak."

"Bence bu harika bir pist ve güzel anılarım var. Orada son kez yarıştığımda kazanmıştım, bu yüzden geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Sürüş yapmak gerçekten ilginç ve güzel bir pist. Bu araçlarla sürüş yapmak özellikle çok eğlenceli olacak."

"Bence hava bir rol oynayacak. Eğer oynamazsa sürpriz olur." dedi.

 

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, yarış kariyeri boyunca Nurburgring'de önemli bir deneyime sahipti ve son olarak 2017 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Porsche'nin 1-2 olduğu yarışta takımın başındaki isimdi.

Seidl, "Yarış hayatımda çeşitli kategorilerde çok sayıda yarışta yer aldım."

"GT yarışlarında Mart civarında yapılan yarışlarda şiddetli kar yağışı, sis ve benzeri şeyler görüyoruz. Bunun, özellikle yılın sonlarında nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

"Ama açıkçası ileriye bakarsak, Almanya'da yeniden bir yarışımız olduğu için çok mutluyum. Pisti seviyorum, ülkeyi seviyorum, oradaki insanları seviyorum, yemekleri seviyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir Nordschleife değil, ama sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Önceki haber

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da
eSpor eSpor / Son dakika

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Mercedes: "Hamilton, lastik endişeleri nedeniyle erken pit stop yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton, lastik endişeleri nedeniyle erken pit stop yaptı"

Bagnaia fabrika Ducati’ye, Zarco ise Pramac’a geçiyor!
MotoGP MotoGP / Son dakika

Bagnaia fabrika Ducati’ye, Zarco ise Pramac’a geçiyor!

Son Haberler

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

2
Formula 1

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

1s
3
eSpor

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

4
Formula 1

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

5
Formula 1

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

3s

Son Haberler

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
F1

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
F1

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
F1

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
F1

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor
F1

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor

Son Videolar

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.