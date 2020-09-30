Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Formula 1, geçen ay yaptığı açıklamada Nürburgring'in 2020 takvimine eklendiğini ve yeni takvimin bir parçası olacağını duyurdu.

Pist, Almanya GP'sine ev sahipliği yaptığı 2013 yılından bu yana ilk kez bir F1 yarışına ev sahipliği yapacak ve yarış 11 Ekim'de Eifel Grand Prix adı altında gerçekleştirilecek.

Vettel, Nurburgring'deki son yarışı Red Bull'la kazanmayı başarmıştı ve bu, şimdiye kadar ülkesinde kazandığı tek zafer.

Açıklamanın ardından havanın nasıl olacağına dair şüpheler ortaya çıktı, çünkü Ekim ayında hava bu bölgede ortalama olarak 10 derece civarında oluyor.

Yarışın takvime dönüşü hakkında konuşan Ferrari sürücüsü Vettel, "Alman Sibiryası" olarak adlandırdığı bölgede havanın işlerini zorlaştırabileceğini belirtti.

Vettel, "Her şeyi bekleyebiliriz. Eğer hava 20 derece olursa, o zaman şanslı olacağımızı söyleyebiliriz. Ancak sıfıra yakın da olabilir, bu yüzden bir zorluk olacak."

"Bence bu harika bir pist ve güzel anılarım var. Orada son kez yarıştığımda kazanmıştım, bu yüzden geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Sürüş yapmak gerçekten ilginç ve güzel bir pist. Bu araçlarla sürüş yapmak özellikle çok eğlenceli olacak."

"Bence hava bir rol oynayacak. Eğer oynamazsa sürpriz olur." dedi.

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, yarış kariyeri boyunca Nurburgring'de önemli bir deneyime sahipti ve son olarak 2017 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Porsche'nin 1-2 olduğu yarışta takımın başındaki isimdi.

Seidl, "Yarış hayatımda çeşitli kategorilerde çok sayıda yarışta yer aldım."

"GT yarışlarında Mart civarında yapılan yarışlarda şiddetli kar yağışı, sis ve benzeri şeyler görüyoruz. Bunun, özellikle yılın sonlarında nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

"Ama açıkçası ileriye bakarsak, Almanya'da yeniden bir yarışımız olduğu için çok mutluyum. Pisti seviyorum, ülkeyi seviyorum, oradaki insanları seviyorum, yemekleri seviyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir Nordschleife değil, ama sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.