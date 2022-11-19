Vettel: "Sıralama turları öncesi oldukça duygusaldım"

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Vettel, çıktığı son sıralama turlarında Q3'e kalarak 9. sırayı elde etti. Alman pilot, bazı noktalarda sıkıntı yaşasa da genel olarak iyi bir seans geçirdiklerini düşünüyor.

Vettel, "Q1 ve Q2'de oldukça rahattım, ama Q3'te başka bir set lastik daha olmasını isterdim."

"Bir noktada sürekli, son virajda önüme Red Bull aracı çıktı, gerçekten bunu ayarlamaya çalışsaydınız; başarılı olamazdınız. Ama son turum temizdi."

"Ama genel olarak bizim için iyi bir seanstı ve iyi bir sıralama elde etmeyi başardık." dedi.

Pazar gününün onun için 'büyük gün' olacağını düşünse de Vettel, takım olarak hâlâ yapmaları gereken şeyler olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, "Yarın benim için büyük bir gün olacak. Ama sonuçta, yapmamız gereken şeyler var."

"Takımlar Şampiyonası'nda altıncı olabilmek için olabildiğince fazla puan toplayıp Alfa Romeo'yu yenmeye çalışacağız." dedi.

Alman pilot yarış hafta sonuna odaklansa da, sıralama turları öncesinde duygusal hissettiğini itiraf etti.

Vettel, "Sıralama öncesi biraz duygusaldım, şu anda bizimle burada olan ve olamayan herkesi düşündüm."

"Gerçekten uzun süredir buradayım." dedi.