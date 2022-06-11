Vettel: "Sıralama turları için güçlü bir pozisyondayız"

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Aston Martin pilotları cuma günü ilk ona girmeyi başaramasalar da, ilk ona yakınlardı ve özellikle Sebastian Vettel iyi bir tempoya sahip göründü.

Alman pilot, günün ardından şöyle dedi: "Şahsen cesaret verici bir ilk gün geçirdiğimizi düşünüyorum."

"İlk seansta çok fazla rüzgar vardı. Bu, frenlemede lastiği kilitlemenin veya kaçış alanına girmenin çok kolay olduğu anlamına geliyordu."

"Lastikleri birkaç kez kilitledim ama bunun dışında oldukça sorunsuz bir gün geçirdim."

"İlk seansta çözmemiz gereken bazı denge sorunları vardı fakat ikinci seansta doğru noktaya gelmeye başladık."

"Şahsen yarınki sıralama turları için gayet güçlü bir pozisyonda olduğumuza inanıyorum."

Vettel, cumartesi günü için şunları ekledi: "Bence nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Şu anda yumuşak lastikle attığımız tek turdan memnun değiliz, hâlâ daha fazlasını alabiliriz çünkü biraz denge sorunları var. Önden kaçma yaşıyoruz ve eğer bunun üstesinden gelebilirsek bence daha agresif olabiliriz . Sadece doğru ayarları bulmalıyız."

"Fakat yakın olacağını düşünüyorum. Eğer 10. sıra civarında olursak bunun bizim için büyük bir başarı olacağını söyleyebilirim."

"Burada yeni parçamız yok, paketimizden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Takım arkadaşı Lance Stroll de hafta sonu için pozitif konuştu.

Stroll, "Bizim için başarılı bir gün oldu. Şimdiden çok öğrendik, iyi tur zamanları çıkardık ve hafta sonunun kalanı için iyi şekilde hazırlandık."

"Bir noktada bariyerlere çarptım ama neyse ki araçta hiçbir şey kırılmadı. Bu yüzden yaptığımız işi herhangi bir şekilde etkilemedi."

"Bu aynı zamanda piste adapte olma sürecinin de bir parçası. Ritmi yakalamanız ve sınırları mümkün olduğunca bulmanız gerekiyor."

"Bu pisti gerçekten seviyorum. Hepimiz için zorlu bir mücadele ve artık yarını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.