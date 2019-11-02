Vettel: "Sıralama turları çok heyecanlıydı"

Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci sırayı alan Ferrari sürücüsü Vettel, seansın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Vettel, “Start bölgesinden ilk viraja kadar olan mesafe, araçtayken normalden daha kısa görünüyor. İkinci olmamla beraber bunu söylemem gerekiyor.”

“Çok heyecanlıydı çünkü hepimiz çok yakındık, biraz daha iyi olabilirdim diye düşünüyorum. Son turumda yüksek hızlı virajlarda biraz daha zaman bulabilirdim.”

“İki sağlam tur attığımı düşünüyorum. Her zaman daha fazla zaman bulabilirsiniz, ancak genel olarak mutluyum.”

“Yarın neler olacağını göreceğiz. Umarım iyi bir start alıp iyi bir yarış geçiririz.”

“Düzlük avantajımız o kadar fazla değil. Bunun sebeplerinden biri start düzlüğünün yokuş yukarı olması. İyi bir start almayı umuyorum, bu kritik olacak.”

“Orta hamurla yarışa başlayacağız, bu yüzden kimsenin bir avantajı olmayacak. Uzun bir yarış olacak. Yarın yoğun bir yarış olacak, ilk tur önemli ancak ondan sonra da uzun bir yarış olacak.” ifadelerini kullandı.