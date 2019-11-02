Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Vettel: "Sıralama turları çok heyecanlıydı"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Sıralama turları çok heyecanlıydı"
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 22:42

Sebastian Vettel, Amerika Grand Prix'si sıralama turlarının çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci sırayı alan Ferrari sürücüsü Vettel, seansın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Vettel, “Start bölgesinden ilk viraja kadar olan mesafe, araçtayken normalden daha kısa görünüyor. İkinci olmamla beraber bunu söylemem gerekiyor.”

“Çok heyecanlıydı çünkü hepimiz çok yakındık, biraz daha iyi olabilirdim diye düşünüyorum. Son turumda yüksek hızlı virajlarda biraz daha zaman bulabilirdim.”

“İki sağlam tur attığımı düşünüyorum. Her zaman daha fazla zaman bulabilirsiniz, ancak genel olarak mutluyum.”

“Yarın neler olacağını göreceğiz. Umarım iyi bir start alıp iyi bir yarış geçiririz.”

“Düzlük avantajımız o kadar fazla değil. Bunun sebeplerinden biri start düzlüğünün yokuş yukarı olması. İyi bir start almayı umuyorum, bu kritik olacak.”

“Orta hamurla yarışa başlayacağız, bu yüzden kimsenin bir avantajı olmayacak. Uzun bir yarış olacak. Yarın yoğun bir yarış olacak, ilk tur önemli ancak ondan sonra da uzun bir yarış olacak.” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Wolff: "Pole pozisyonunu almak harika"

Önceki haber

Wolff: "Pole pozisyonunu almak harika"

Sonraki haber

Verstappen: "Bu sene, geçen seneden de iyi görünüyoruz"

Verstappen: "Bu sene, geçen seneden de iyi görünüyoruz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.