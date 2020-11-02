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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"

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Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"
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, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Imola'daki yarışın ardından verdiği demeçte sıralama turu temposunun yeterince iyi olmadığını belirtti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başaramadığı Imola yarışından puansız ayrılmıştı.

Vettel, 14. sıradan başlamasının ardından uzun bir ilk bölümle 4. sıraya kadar yükseldi. Vettel, pite girmeden önce arkasındaki Raikkonen'in yaklaşık 5 saniye önündeydi ancak pit stopta 10 saniyeden fazla zaman kaybedince gerilemekten kurtulamadı ve yarışı 13. sırada bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Vettel, sıralama turları temposundan memnun olmadığını söyledi.

Alman pilot, "Orta lastiklerle başladım ve bu karar doğruydu. Bu lastikler çok sayıda tur atsam bile iyi şekilde çalıştı. İlk bölümde iyi bir tempoya sahiptik, ama pit stopta zaman kaybettim. Bunun için üzgünüm."

"Sonrasında yumuşak lastikle durumu telafi etmeye çalıştık ancak araçlarla dolu bir trende olmak bize yardım etmedi. Sonuç istediğimiz gibi değil ve kesinlikle hak ettiğimiz sonucu alamadık."

"Araç içerisinde rahattım, ancak bu yıl aracı hissetmekte zorlandığım sıralama turlarında daha fazla sorun yaşıyorum. Sabırlı olmalıyız ve bu şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz."

"Dün sıralama turlarının son bölümüne kalmayı 0.2 saniye ile kaçırdım. Daha yüksek bir pozisyondan başlamayı başarırsak, sonraki yarışlarda daha iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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