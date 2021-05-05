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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Vettel: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, İspanya GP öncesi verdiği demeçte İngiliz ekibin özellikle sıralama performansını geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Vettel: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Aston Martin bu yıl tüm yarışlarda sıralama turlarında son bölüme kalmayı başarsa da, genel olarak McLaren, Ferrari, AlphaTauri ve hatta Alpine ile aynı seviyede değildi.

İngiliz ekip ilk üç yarışın ardından şampiyonada yedinci sırada yer alıyor ve bu hafta sonu her iki araç da yeni güncellemelere sahip olacak.

Geçen hafta eski paketle yarışmasına rağmen bu yıl sıralama turlarında ilk kez son bölüme kalan Vettel, özellikle tek tur tempolarını geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Vettel, "Bu hafta sonu Lance'in Portekiz'de kullandığı güncellemeye sahip olacağım, ki o bunun ümit verici olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden kendim deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Son yarışa baktığımızda, yarış tempomuzun sıralama turlarına kıyasla daha iyi olduğu açıktı. Bu yüzden pazar günü bize en iyi puan fırsatını vermesi adına cumartesi günkü performansımızı geliştirmeye çalışacağız."

"Hepimiz Barselona'da geçiş yapmanın zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden fırsatlarımızı mümkün olan her şeyde en üst seviyeye çıkarmamız çok önemli." dedi.

Lance Stroll ise bu yılki en kötü yarış hafta sonunu geçirmesinin ardından İspanya'da yeniden puan alabilmeyi umuyor.

"Portekiz bizim için harika bir hafta sonu değildi, fakat pistte bolca zaman geçirdik, hafta sonu boyunca çok sayıda tur attık ve AMR21'i geliştirebilmek için daha fazla şey öğrendik."

"Araçtan maksimumu çıkarmanın, özellikle çok yakın ve öngörülemez olan orta grup için ne kadar kritik olduğunu da gördük."

"Bu hafta sonu yeniden puan alma hedefinde olacağız."

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin, in Parc Ferme

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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