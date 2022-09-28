Vettel: "Singapur aracımıza daha fazla uyuyor"

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Aston Martin bu yıl bazı pistlerde iyi görünse de, çoğu zaman ilk on için verlien mücadelenin uzağında kaldı.

Bir sonraki yarış, Sebastian Vettel'in daha önce beş kez kazandığı Singapur'da yapılacak ve Vettel, güçlü bir hafta sonu geçirmelerini bekliyor.

Kariyerinin son yarışına çıkmaya hazırlanan Vettel, "Singapur'la ilgili pek çok harika anım var ve bu pistin sunduğu zorlukları her zaman sevmişimdir."

"Bu, tam bir cadde pisti. Arka arkaya gelen virajları ve inanılmaz hızlı bölümleriyle oldukça acımasız."

"Bu zorlukla baş etmek inanılmaz tatmin edici, özellikle de sıralama turları çok keyif verici oluyor."

"Aracımızın yavaş virajlardaki güçlü performansı sayesinde, bu hafta sonu burada daha iyi performans göstermeliyiz." dedi.

Lance Stroll de hedefini puan olarak belirledi.

"Singapur her zaman takvimdeki en zorlu yarışlardan biri oldu fakat bu benim hoşuma giden bir meydan okuma ve iki yıl aradan sonra oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"İtalya'da geçirdiğimiz zor hafta sonunun ardından, bu çifte yarışa rekabet gücü anlamında daha iyimser gidiyoruz."

"Bu yeni nesil araçlarla Marina Bay'de sürüş yapmak keyif verici olacak ve umarım tekrar puan kazanabiliriz."