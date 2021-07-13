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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Silverstone'da gerçekleştirilecek Britanya GP için sabırsızlandığını dile getirdi.

Vettel, Silverstone yarışı için sabırsızlanıyor

Aston Martin, son beş yarışın dördünden puanla ayrıldı ve şampiyonada AlphaTauri'nin 4 puan ardında altıncı sırada yer alıyor.

Sebastian Vettel, son iki yarışta puan almayı başaramadı fakat bu yıl topladığı puanlarla takım arkadaşı Lance Stroll'ün 16 puan önünde 12. sırada bulunuyor.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP, genelde Racing Point adı altında yarıştığı dönemde Aston Martin'in güçlü olduğu pistlerden biriydi.

Yarış öncesi konuşan Vettel, hafta sonu için sabırsızlandığını dile getirdi.

"Silverstone'da yeniden yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu pistte geçiş yapabilmek adına çok sayıda yüksek hızlı bölüm var. Bu yüzden bazı güzel mücadeleler için fırsatlar olacağını düşünüyorum."

"Takım için çok önemli bir hafta sonu olacak, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Takım arkadaşı Stroll de Aston Martin olarak katıldıkları ilk Britanya GP'de iyi performans sergilemek istediklerini söyledi.

"Silverstone gerçekten çok tarihi bir pist. Burada sürüş yapmak harika. Aynı zamanda buraya gelmek de harika çünkü taraftarlar oldukça tutkulu."

"Aston Martin adı altında kendi ülkemizdeki ilk yarış olacak, bu yüzden güçlü bir hafta sonu geçirebilmeyi ve tüm takımı gururlandırmayı umuyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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