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Vettel: "Silverstone dürüst bir pist"

Sebastian Vettel, yağmurlu Silverstone'da sıralamalarda ilk seansta elenmelerinin ardından durumun kendileri için pek iyi görünmediğini ve Silverstone'un zayıf yönlerini açığa çıkardığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Vettel: "Silverstone dürüst bir pist"
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İspanya'da B versiyon araca geçen Aston Martin, o günden bu yana pek ilerleme kaydedemedi. Takım, Red Bull tarzı aerodinamik yapıya geçse de şu ana kadar bu paketi pek çalıştıramadı.

Aston Martin, Silverstone'da yeni paketini daha iyi çalıştırmasında yardımcı olacak güncellemeler yaptı ancak görünüşe göre bu değişiklikler de pek işe yaramadı.

Vettel sıralamaları 18. sırada tamamlarken takım arkadaşı Lance Stroll 20. oldu.

İlk seansta yeni bir set lastiğe geçseydi bunun iyi olup olmayacağı sorulduğunda Vettel, "Belki bunu yapabilirdik ancak bugün lastiklerin bize gerçekten zarar verdiğini düşünmüyorum. Sadece yeteri kadar hızlı görünmedik. Çok fazla zaman kaybediyorduk. Turun her bölümünde kaybediyorduk. Denge açısından iyi değildik, çok fazla önden kayma yaşıyorduk ve direksiyonu çevirdikten sonra aracın dönmesi için bekliyorduk."

"Ancak esas sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde, sahip olmamız gereken yol tutuşunu üretemedik. Ancak evet, bu yarın için yeterli değil." şeklinde cevap verdi.

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Pistin özellikle son virajlarında zorlanmaları hakkında Vettel, "Evet, evet. Orada aracı yönlendiremiyorduk. Aracın çekişi harika değildi. Yani her şey bizim yavaş kalmamıza neden oldu. Her şey birbirinden etkilendi. Harika değildik." dedi.

Vettel, sıralamaların başında erkenden pite gelmesinin kask kaynaklı olduğunu, vizördeki sorun nedeniyle kaskını değiştirmek zorunda kaldığını ancak bunun ritm bulmasını olumsuz etkilemediğini söyledi.

Yarışta neler yapabilecekleri hakkında konuşan Vettel, "Gerçekçi olmamız lazım. Bu hafta sonu pek rekabetçi görünmüyoruz. Bu yüzden yarışta puan kazanmak zor olacak ancak yine de hedefimiz bu. Neler olacağını göreceğiz. Belki bu sefer güvenlik aracı bizim lehimize çalışır. Bilmiyorum. Neler olacağını yarın göreceğiz. Yeni bir gün olacak." dedi.

Güncellemeleri için ise Vettel, "Şu anda konuşmak zor çünkü sabah bölümünde aracımız denge açısından iyiydi. Ancak Silverstone, nerede olduğunuzu görme açısından çok dürüst bir pist. Yarın yarışta performansımızın nasıl olduğunu göreceğiz. Henüz güncellemeleri değerlendiremeyiz. Bu güncellemeler bize doğrudan büyük performans kazandırmadı. Bu açıdan anlamamız gereken bazı şeyler var." dedi.

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