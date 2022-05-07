Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alonso: "Sainz bana Q3'e mâl oldu" Sonraki / Miami GP organizatörü Garfinkel yüksek bilet fiyatlarını savundu
Formula 1 / Miami GP Haberler

Vettel: "Şikandaki hata, son bölüme kalmamı engelledi"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yaptığı hata sonrası sıralama turlarında son bölüme kalmayı kaçırdığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Şikandaki hata, son bölüme kalmamı engelledi"
Haberi dinle

Sebastian Vettel, yakın orta grupta sıralama turlarının son bölümüne kalmayı 0.1 saniye farkla kaçırdı ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Takım arkadaşı Lance Stroll'ün 10. olduğu günde son bölümü kaçırmasına değinen Vettel, şikan bölümünde yaptığı hatanın, kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Vettel, seansın ardından şöyle konuştu: "Küçük bir hata yaptım ve bana, son bölüme kalmayı kaçırdığım 0.1 saniyeden biraz daha fazlasına patladı."

"Sola doğru dönülen o viraja çok hızlı girerek biraz fazla risk aldım. Daha geç fren yapmaya çalıştım ama işe yaramadı."

"Çizginin dışına doğru kaydım, çok geç kaldım ve apeksi tutturamadım."

"Bu, sadece şikanı değil, takip eden virajları da mahvediyor. Fakat asıl zaman kaybı şikandaydı."

"Bence yarıştaki en büyük zorluk sıcaklık olacak. Hava gerçekten çok sıcak. Bence en büyük zorluk bu olacak."

"Asfalta gelirsek, bence bugün durum biraz daha iyiydi. Umarım pazar günü daha iyi olur. Eğer iyiyse, o zaman geçişler görebiliriz. Eğer öyle değilse o zaman zor olacak. Çünkü sadece tek bir temiz çizgi olacak."

Puanın mümkün olup olmadığı sorusuna Vettel, "Göreceğiz. O kadar da kötü görünmüyoruz. Sanırım ilk onda yer alacak hızımız vardı. Bu yüzden neden olmasın?" cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Sainz bana Q3'e mâl oldu"
Önceki haber

Alonso: "Sainz bana Q3'e mâl oldu"
Sonraki haber

Miami GP organizatörü Garfinkel yüksek bilet fiyatlarını savundu

Miami GP organizatörü Garfinkel yüksek bilet fiyatlarını savundu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak" Miami GP
Formula 1

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık" Miami GP
Formula 1

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu" Miami GP
Formula 1

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"

Son Haberler

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.