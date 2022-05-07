Vettel: "Şikandaki hata, son bölüme kalmamı engelledi"

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Sebastian Vettel, yakın orta grupta sıralama turlarının son bölümüne kalmayı 0.1 saniye farkla kaçırdı ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Takım arkadaşı Lance Stroll'ün 10. olduğu günde son bölümü kaçırmasına değinen Vettel, şikan bölümünde yaptığı hatanın, kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Vettel, seansın ardından şöyle konuştu: "Küçük bir hata yaptım ve bana, son bölüme kalmayı kaçırdığım 0.1 saniyeden biraz daha fazlasına patladı."

"Sola doğru dönülen o viraja çok hızlı girerek biraz fazla risk aldım. Daha geç fren yapmaya çalıştım ama işe yaramadı."

"Çizginin dışına doğru kaydım, çok geç kaldım ve apeksi tutturamadım."

"Bu, sadece şikanı değil, takip eden virajları da mahvediyor. Fakat asıl zaman kaybı şikandaydı."

"Bence yarıştaki en büyük zorluk sıcaklık olacak. Hava gerçekten çok sıcak. Bence en büyük zorluk bu olacak."

"Asfalta gelirsek, bence bugün durum biraz daha iyiydi. Umarım pazar günü daha iyi olur. Eğer iyiyse, o zaman geçişler görebiliriz. Eğer öyle değilse o zaman zor olacak. Çünkü sadece tek bir temiz çizgi olacak."

Puanın mümkün olup olmadığı sorusuna Vettel, "Göreceğiz. O kadar da kötü görünmüyoruz. Sanırım ilk onda yer alacak hızımız vardı. Bu yüzden neden olmasın?" cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images