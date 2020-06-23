Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı

Ferrari, Fiorano'da yapmayı planladığı testi Mugello'ya almıştı ve Sebastian Vettel, İtalyan pistinde 2018 SF71H'yi süren ilk isim oldu.

COVID-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir F1 aracı kullanmayan Vettel, aynı zamanda sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ilk kez direksiyona geçti.

Alman pilot SF71H ile ayar turu için 09:30'da piste çıktı. Kısa bir süre sonra da test sürüşlerine devam etti.

Ayrıca Ferrari'nin dün itibariyle başlatılan #WeRaceAsOne girişimini desteklemek amacıyla araca logolar eklediği de görüldü.