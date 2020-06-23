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Formula 1 / Son dakika

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı

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Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Haz 2020 10:06

Alman pilot, bugün sabah saatlerinde Mugello'da SF71H'nin direksiyonuna geçti ve test sürüşüne başlayan isim oldu.

Ferrari, Fiorano'da yapmayı planladığı testi Mugello'ya almıştı ve Sebastian Vettel, İtalyan pistinde 2018 SF71H'yi süren ilk isim oldu.

COVID-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir F1 aracı kullanmayan Vettel, aynı zamanda sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ilk kez direksiyona geçti.

Alman pilot SF71H ile ayar turu için 09:30'da piste çıktı. Kısa bir süre sonra da test sürüşlerine devam etti.

Ayrıca Ferrari'nin dün itibariyle başlatılan #WeRaceAsOne girişimini desteklemek amacıyla araca logolar eklediği de görüldü.

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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