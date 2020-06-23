Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı
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Alman pilot, bugün sabah saatlerinde Mugello'da SF71H'nin direksiyonuna geçti ve test sürüşüne başlayan isim oldu.
Ferrari, Fiorano'da yapmayı planladığı testi Mugello'ya almıştı ve Sebastian Vettel, İtalyan pistinde 2018 SF71H'yi süren ilk isim oldu.
COVID-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir F1 aracı kullanmayan Vettel, aynı zamanda sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ilk kez direksiyona geçti.
Alman pilot SF71H ile ayar turu için 09:30'da piste çıktı. Kısa bir süre sonra da test sürüşlerine devam etti.
Ayrıca Ferrari'nin dün itibariyle başlatılan #WeRaceAsOne girişimini desteklemek amacıyla araca logolar eklediği de görüldü.
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|Editör
|Franco Nugnes
Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı
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