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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"

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Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Belçika'daki ilk günde geride kalmalarının ardından SF1000'i sürmenin hiç de kolay olmadığını belirtti.

Sebastian Vettel, cuma günkü her iki seansta da, tıpkı takım arkadaşı Charles Leclerc gibi ilk ona giremedi ve hatta Ferrari'nin müşteri takımı Alfa Romeo'nun bile gerisindeydi.

Cuma gününü Haas pilotları ve Williams'tan Nicholas Latifi'nin önünde 17. bitiren Vettel, aracı sürmenin hiç de kolay olmadığını söylüyor.

Vettel, "Bizim için zordu. Aracı sürerken son derece zorlandığım çok karmaşık bir gün oldu. Sonuçların bizi tatmin etmediği ortada. Çünkü olmak istediğimiz yerin gerçekten çok uzağındayız."

"Araç hakikaten zor ve denge konusunda çok fazla zorlandığımız için olmamız gereken yerde değiliz." 

"Araç için doğru ayarları bulamadık ve bunları aramaya devam ediyoruz. Farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Pek çok farklı şey denedik, sonra başa döndük ve diğer çözümleri denedik. Ama maalesef istediğimiz ayarları bulamadık." dedi.

Vettel, yağmur yağsa bile bunun kendilerine avantaj getireceğini düşünmüyor.

"Cumartesi günü şartlar nasıl olacak bilmiyorum. Ancak her halükarda biraz daha iyi bir gün geçireceğimize eminim."

"Bu yıl Avusturya'da ıslak zeminde sürüş yapmıştık ve kolay değildi. Bu yüzden yağmur yağarsa bizim için en kolay şey olmayacak. Ama her zaman işleri karıştırma fırsatı veriyor ve bu yüzden neler olacağını bekleyip görmek istiyorum."

 
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Editör Kemal Şengül

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