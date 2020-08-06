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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"

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Vettel: "SF1000'i kullanmak çok zor"
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 08:37

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Silverstone'da SF1000'i kullanmakta zorlandığını kabul etti.

Sebastian Vettel, Silverstone'da kabus gibi bir hafta sonu geçirdi ve 10. olarak sadece bir puan aldı.

Alman pilot yarışın ardından şöyle dedi: "Bu hafta sonu henüz neyin ters gittiğini bilmiyorum. Yarışta çok fazla tura sahip olmanın iyi olduğunu düşünüyorum ve açıkçası yarış içerisinde bulunduğum yer, yani trafik itibariyle olumsuz etkilendim ama yine de bugün orta grupta ilerleme kaydedecek hızım yoktu."

"Açıkçası birkaç sıra kaybettim, bu yüzden hemen hemen durum tam tersiydi."

"Ama evet, çok fazla tura sahip olmak iyi bir şey, çok fazla şey denedim, ama şu anda araçta yol tutuş yakalamakta zorlanıyorum. Bu yüzden şimdi buna bir göz atmalı ve neler bulabileceğimizi görmeliyiz."

"Şimdi bir haftamız daha var ve gelecek hafta aynı pistte başka bir yarış daha yapmak ilginç olacak."

Vettel, araca yeterince güvenemediğini kabul ediyor.

"Bizim için elbette çok kötü bir sonuç. Aracı sürmek zordu, kendime güvenemedim. Buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum. Verilere bakmam gerekiyor. Birkaç turda problem yaşasaydım o zaman farklı olurdu ama baştan sona sorun vardı."

"Yarışım çok yoğun değildi çünkü savaşma şansım yoktu. Etraftaki sürücüler daha hızlıydı ve beni geçtiler. Pistte kalmak zordu ve bunun nedenini anlamalıyız. Gelecek hafta Silverstone'da başka bir yarış daha var ve daha iyi performans göstermeye çalışacağız."

"İki araç da aynı ayarlara sahip olduğu için ayarlarla ilgili olamaz. Turlarıma bakarsanız, zaman kaybettiğim belirli bir viraj veya alan yoktu. Tüm turda zaman kaybettik. Dediğim gibi, nedenlerini anlamamız gerekiyor. "

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Editör Kemal Şengül

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