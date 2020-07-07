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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

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Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
Ekleyen:
7 Tem 2020 13:46

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, SF1000 aracının Avusturya GP hafta sonunda pazar günü, önceki günlere göre tanınmaz halde olduğunu söyledi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Vettel, McLaren pilotu Carlos Sainz'a vurmamak için spin attı ve geriledi. Yarışın kalan bölümü Vettel için pek parlak geçmedi ve Alman pilot ancak 10. olabildi.

Servus TV'de konuşan Vettel, "Buradaki yarışlar arasında vakit geçirirken, biraz güneş ışığından faydalandım. Dağlara çıktım ve zihnimi temizledim. Bugün temiz havaya çıkmak iyi geldi. Dağlarda kimse yoktu. Yalnızdım ve kendimle başbaşaydım. Böyle zamanlarda bunu yapmak iyi geliyor."

"Aracımızda hız eksiği vardı. Hâlâ neler olduğuna bakıyoruz. İdeal olmayan 2-3 şey vardı. Araç hissiyat açısından cuma gününe göre tanınmaz haldeydi. Kısacası benim için iyi bir gün olmadı." dedi.

Sainz ile kazası hakkında konuşan Vettel, "Atak yapmıyordum. Mümkün olduğu kadar yakın olmak istedim. O ikisi mücadele ediyordu. Carlos'un son saniyede dönmesini beklemiyordum. Benim hatamdı. Ona vurmak istemedim. Bu yüzden çapayı attım ve arka tekerlekleri kilitledim."

"El freni olmamasına bakarak iyi iş çıkardım. Ancak tabii ki orada aracı döndürme gibi bir amacım yoktu."

"Bu yüzden gerçekten çok sinirlendim. Şu anda dönüp baktığımda durumu açıklayabiliyorum. Ancak yine de bu olmamalıydı. O olay olmasaydı, daha iyi fırsatlara sahip olabilirdim."

"Cumartesi günü Q3'e kalamadığım için yeni bir set yumuşak lastiğim vardı. Sonunda hız eksiğim olsa dahi yeni lastiklerle iyi şeyler yapabilirdim. Bu yüzden çok sinirlendim." dedi.

 

Vettel'e Leclerc'in ikinci olmasının hayal kırıklığını arttırıp arttırmadığı da soruldu. Vettel, "Hayır. Ancak şunu söylemeniz gerekiyor. O iyi bir yarış çıkardı. Ben diğerlerinin performansını anlayan ilk insanlardan birisiyim. Bu sene aracımız umduğumuz kadar güçlü değil. Bakalım sezonun kalan bölümü ne kadar uzun olacak. Açık bir şekilde istediğimiz yerde değiliz." dedi.

Vettel son olarak normalde Macaristan GP için planlanan ancak büyük ölçüde bu hafta sonu Red Bull Ring'de piste çıkarılacak Ferrari güncellemesi hakkında da konuştu.

Vettel, "Takım her şeyi deniyor. Şanslı olursak, bir bölümünü kullanacağız. Ancak henüz kesinleşmedi. Belki hafta içerisinde doğrulanır."

"Bunun dışında daha uzun bir yolumuz var. Aslında araç içerisinde çok memnundum. Cuma günü ve cumartesi sabahı iyi bir ritm tutturmuştum. Ancak sıralamalarda her şey tersine gitti."

"Pazar günü daha iyi bir yarış olacağından emindim ancak cumartesi günkü trend pazar günü de devam etti. Bu yüzden tüm yarış boyunca aracın içerisinde savaştım."

"O ana kadar aslında çok yakındık. Cuma gün ben öndeydim, cumartesi sabah o öne geçti ancak sıralamalarda fark daha da açıldı. İlk yarışımda her şey yolunda gitmedi ancak en azından takım için daha iyiydi ve Charles güzel bir sonuç aldı." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
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Editör Abdullah Çelik

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