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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "SF1000 geçen yıla göre büyük bir adım, ama her şeyi bir araya getirmeliyiz"

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Vettel: "SF1000 geçen yıla göre büyük bir adım, ama her şeyi bir araya getirmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 09:18

Sebastian Vettel, 2020 SF1000'in geçen yıla göre iyi bir adım olduğunu ancak şampiyonluk için her şeyi bir araya getirmeleri gerektiğini söyledi.

Ferrari, son yıllarda zaman zaman iyi performans gösterse de bir türlü son adımı atamadı ve şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Bununla birlikte Vettel takımın en iyi aracı üretebilecek yetenekte olduğunu gösterdiğine inanıyor.

"Ferrari, 2015 yılında buraya geldiğimden bu yana ileriye doğru çok büyük adımlar atmayı başardı. Açıkçası kurallar değişti ama bence en hızlı aracı yapabileceğimizi zaten kanıtladık."

“2017'yi ele alırsak, en başından itibaren en yenilikçi araca sahiptik. Bu, mühendislik gücü anlamında sahip olduğumuz kaliteyi yansıtıyor. 2018'de sezonun büyük bir kısmı çok iyiydi."

“Geçen yıl güçlüydük ama açıkçası en güçlü pakete sahip değildik. Yine de belirli pistlerde ve belirli yerlerde en güçlü paket bizimdi. Bence en iyisini yapabilecek yeteneğimiz var."

“Açıkçası eksik olan her şeyi bir araya getirmek ve en iyi pakete sahip olmak gerekiyor."

“Şu noktada her şey diğerlerinin ne yaptığına da bağlı. Orada veya burada geride kaldığımız çok büyük alanlar yok, sadece küçük detaylar fark yaratıyor."

“Rekabet seviyesi çok yüksek. Bence Mercedes bir takım olarak çok ama çok yüksek bir standart belirledi. Bu standartlara yaklaşmak bizim elimizde."

“Sanırım her şey küçük detaylarla ilgili ve onları bir araya getirmek hiç de kolay değil. Ama kesinlikle çok çalışıyoruz ve elimizde bunun için gerekli malzemeler var."

Vettel, test sonuçlarına bakmanın anlamı olmadığını ancak aracın geçen yıla kıyasla iyi bir adım olduğunu söyledi.

“Bence testler sonuçları göstermede yetersiz kalıyor. Nerede olduğunuzu asla bilemiyorsunuz. Buraya gelip sonunda yarışmaya başlamanın en iyi yanı da bu; gerçekleri görüyorsunuz."

“Test yapmanın çok fazla olmasa bile güzel yanları ve yönleri var, ama gerçek yarış gibi değil. Bu yüzden dediğim gibi, buraya gelip nerede olduğunuzu görmek güzel."

"SF1000 geçen yıla kıyasla iyi bir gelişim, ama bence muhtemelen herkes için geçerli olan bir şey. Bu yeni bir araç üretme fikriyle bağlantılı."

“Açıkçası bir önceki yıl edindiğiniz deneyimlerden dersler çıkarıyorsunuz. Bu yüzden herkesin bu yıl daha iyi bir araca sahip olduğunu söylemenin muhtemelen doğru olduğunu düşünüyorum."

“Aracımız bizim beklediğimiz şeyi yapıyor. Bu yüzden ileri yönde atılmış bir adım. Daha iyi hissettiriyor, ama sonuçta önemli olan diğerlerine kıyasla nerede olduğunuz."

Vettel, Avustralya GP içinse heyecanlı.

"Şimdilik hangi pozisyonlarda yer aldığımızı bilmiyoruz ve şimdi buraya gelmek iyi. Yeni aracımız geçen yıldan daha iyi. Beklediğimiz gibi çalışıyor. Sürüş hissi daha rahat."

"Ayrıca bu pisti seviyorum. Buda sürüş yapmak eğlenceli. Burayı sevmeyen kimse tanımıyorum. Sezona başlamak için çok iyi bir yer. Burada hep harika bir atmosfer var. Belki de asıl avantajım Avustralyalı olmamam! Çünkü yerel sürücülerin şanslı olmadığını söylüyorlar! (gülüyor)"

"Ama Lewis de bu pistte çok iyi performans sergiliyor."

"Genel olarak bence herkes burayı seviyor. Pisti tamamen değiştirmemeleri iyi, pistin özel bir karakteristiği var ve tümsekler de bunu destekliyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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