Vettel, sezona doğru şekilde hazırlandığını düşünüyor

Sürücüler uzun süredir Formula 1 araçlarıyla yarışmıyorlar ve sadece bazı testlerde bu araçları kullandılar.

Sebastian Vettel, Şubat ayından bu yana sadece geçen hafta Mugello'da yarım gün sürüş yaptı. Bazı pilotlar ise Şubat ayından bu yana F1 araçlarıyla tek bir tur dahi atamadılar.

Ancak Vettel, yeni sezon öncesinde doğru hazırlıklar yaptığından emin görünüyor.

“Bence en yoğun hazırlık dönemi çoktan geride kaldı. Bekleme süreci çok uzun sürdü ve sezona iyi bir şekilde başlayabilmek adına bu süreci çok iyi kullandığımı düşünüyorum."

"Doğru hazırlık başarı için çok kilit bir faktör olacak. Önümüzde çok fazla yarış var ve bunlar arasında hiç mola olmayacak. Üzerimizdeki yoğunluk çok büyük olacak."

"Ayrıca disiplin de önemli bir rol oynuyor. Bir yanda büyük miktarda veriyi analiz etmeliyiz, öte yandan bunların içerisinde boğulmamalıyız. Çünkü her hafta başka bir yarış yapılacak. Her yarışı ayrı ayrı ele almalıyız ve her hafta sonu mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmeye çalışmalıyız."

"Boş tribünler önünde yarışmak çok tuhaf olacak. Hepimiz için tuhaf bir duygu olacak. Ama herkes bunun neden olduğunu anlıyor."

"Yine de sezona başlamamız iyi bir şey ve yarışlar yine TV'de yayınlanacak. Böylece taraftarlar bu yarışları takip etme şansına sahip olacaklar."

"Umarım bir noktada taraftarlar yarışlara geri dönerler ve bunun mümkün olduğunca erken olmasını istiyorum. O zaman her şey nihayet normale dönecek."