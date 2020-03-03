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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Sezon sonunda Ferrari dışında bir takıma gidebilirim"

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Vettel: "Sezon sonunda Ferrari dışında bir takıma gidebilirim"
Ekleyen:
, Editör
3 Mar 2020 17:09

Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari dışında bir takıma gidebileceğini ancak takımda kalmaması için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020'nin ardından sona erecek ve Ferrari'den ayrılabileceği yönünde iddialar var.

Böyle bir durumda Lewis Hamilton'ın Mercedes'te kalacağı düşünüldüğünde, Vettel'in Red Bull'a dönmesi ya da McLaren/Renault ikilisinden birisine gitmesi bekleniyor.

Geçen yılın sonunda Vettel ile Andreas Seidl arasında bir öngörüşme yapıldığı öne sürülmüştü.

Ancak Barcelona testi öncesi konuşan Vettel, Ferrari ile görüştüğünü ve takımda kalabileceğini söylüyordu.

Şimdi AutoBild'e konuşan dört kez dünya şampiyonu, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini doğruladı.

32 yaşındaki Vettel, “Ferrari'den başka bir takıma geçmek benim için oldukça mümkün ve geçmişe bakarsak, Alman pilotlar arasında bile bu tarz örnekler var."

"Hatırladığım kadarıyla Michael Schumacher, Ferrari için yarıştıktan sonra kariyerine başka bir takımda devam etti."

"Ancak kalmamı engelleyecek hiçbir şey yok. Kışın düşünmek için zamanım vardı ve kariyerim hakkında çok düşündüm."

"Yarışmaya devam etmek istediğime karar verdim, çünkü bu çok hoşuma gidiyor. Yani ayrılmaktansa bu seçenek daha mümkün." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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