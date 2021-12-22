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Formula 1 Haberler

Vettel: "Sezon finali 'garip bir izlenim' bıraktı"

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Sebastian Vettel, sezonun dramatik sonunun, üzerinde "garip bir izlenim" bıraktığını söyledi.

Vettel: "Sezon finali 'garip bir izlenim' bıraktı"

Vettel, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçerek tartışmalı bir şekilde dünya şampiyonluğunu kazandığı yarışın son turu öncesinde, turlarını geri almasına izin verilen araçlardan birini kullanıyordu.

Yarışın yeniden başlayıp başlamaması gerektiği konusundaki görüşler, ikiye bölünmüş durumda ve tartışmalar hâlâ devam ediyor. Ancak Vettel, bu sezon üzerlerine yöneltilen eleştiriler nedeniyle hakemlerin rahat bırakılmasını umuyor.

Fakat dört kez dünya şampiyonu, kendisinin ve diğer tur bindirilen araçların dahil olduğu durumun, çok daha önce çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Bu durum nedeniyle Hamilton'ı anladığını ancak Verstappen'i ilk şampiyonluğu için tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Alman sürücü Blick'e, “Her şey çok garip bir izlenim bıraktı."

"Güvenlik aracının arkasındaki bölüm çok daha önce halledilmeliydi. İlk turdan sonra telsizden öneride bulunmuştum."

"Hollandalı taraftarların son turda ayağa kalktığını gördüm. Sonra anladım ki, Max önde. Lewis'in o lastiklerle hiç şansı yoktu."

"İkisi de şampiyonluğu hak etti. Hamilton için üzücü çünkü sezonun ikinci yarısında gerçekten güçlü bir performans sergiledi. Her iki sürücüyü de tebrik ederim." dedi.

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