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Vettel, seyirciler için yağmur istemese de kendileri için istiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Türkiye GP hafta sonunda seyirciler için yağmur istemediğini, ancak yağmur yağmasının kendileri için iyi olabileceğini söyledi.

Vettel, seyirciler için yağmur istemese de kendileri için istiyor

Türkiye GP, 2011'den sonra geçen sene takvime dönmüş ve yağmur sayesinde sezonun en heyecanlı yarışlarından birisine ev sahipliği yapmıştı.

Yağmurlu koşullarda Vettel, eski takımı Ferrari ile güçlü bir yarış çıkarmış ve podyumda yer almayı başarmıştı.

Vettel, yağmur yağmasının seyirciler için kötü olabileceğini, ancak kendileri için daha iyi olabileceğini söyledi.

Vettel, "Geçen sene çok kaygandı. Bu sefer o kadar kaygan olmamasını umuyoruz. Ancak aslında oldukça eğlenceliydi. Bu sene yağmur yağıp yağmamasını pek önemsemiyorum. Bu sene burada seyirciler olacak. Onlar için yağmurlu koşullar muhtemelen çok eğlenceli olmayacaktır. Ancak o koşullar bizim için işleri biraz karıştırabilir. Bu yüzden bu konuda her şeye açığım."

"Burayı her zaman sevdim. Yıllar yıllar önce ilk olarak burada piste çıkmıştım. Burası hoş bir pist ve burada olmak güzel." 

"Çok uzun zaman önceydi ancak burada yarış kazandım." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel, sezonun bir bölümünde çok güçlü yarışlar çıkarsa da yaz tatilinden beri gerçekleştirilen 8 yarışta sadece bir kez puan alabildi.

Aston Martin'in güç kaybedip kaybetmediği sorulduğunda Vettel, "Pek sayılmaz. Bazı küçük fırsatları değerlendirmede evet, çok iyi değildik. Büyük fırsatlar ortaya çıktığında, onları değerlendirip iyi puanlar alabildik. Ancak 8, 9 ya da 10. sıralar gibi pozisyonlar için mücadele ederken, her zaman bir şeyler oldu, ufak tefek hatalar yaptık. Hâlâ gelişebileceğimizi düşünüyorum. Artık araçta daha rahat hissediyorum ve sürüşten gerçekten keyif alıyorum."

"Tabii ki daha çok mücadelenin içerisinde yer almak, daha fazla rekabetçi olmak için ekstra performansımızın olmasını isterdik. Bu sayede AlphaTauri ve Alpine'ler karşısında daha rahat olur ve durumu biraz daha iyi idare edebilirdik."

"Şu ana kadar genel olarak sıralamalar bizim zayıf noktamız oldu. Yarışta çok güçlüyüz ancak gerilerden başlayınca, durumu düzeltmek çok daha zor oluyor çünkü yarışta genelde benzer performanslar oluyor. Aynı performansta olunca, geçiş yapmak çok kolay olmuyor. Ancak önümüzde daha çok yarış var ve iyi şeylerin olacağını hissediyorum. Gelecek yarışlar için sabırsızlanıyorum." dedi.

İstanbul Park'ta neler yapabileceklerinin sorulması üzerine Vettel, "Aracımız bu piste uyacak mı bilmiyorum çünkü geçen sene çok farklıydı. Şu anda bir ipucumuz yok. Pisti biliyorum. İyi olmalıyız ancak mucize beklemiyorum çünkü burası bir Monako, Bakü ya da farklı bir şeyler yapabileceğiniz herhangi bir cadde pisti değil."

"Burası normal bir pist, bu yüzden herkes bir şekilde yolunu bulacaktır. Biz neler yapabileceğimize bakacağız. Açık fikirli olmalıyız. Yağmur gelirse bir fırsat olabilir." dedi.

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