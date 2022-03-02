Vettel: "Sessiz kalmak benim için bir seçenek değil"

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Alman pilot geçtiğimiz hafta Barcelona testleri sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden ötürü Soçi'de yarış düzenlense de düzenlenmese de katılmayacağını açıklamıştı.

Vettel'in güçlü duruşu F1 hayranları tarafından takdirle karşılandı. Dört kez dünya şampiyonu özellikle geçtiğimiz yıldan beri çevresel ve sosyal konularda gösterdiği çabayla öne çıkıyor.

Diğer pilotlar bu konudaki görüşlerini Vettel kadar katı şekilde kamuoyuyla paylaşmadılar, fakat Vettel diğer pilotların onun kadar katı görüşlere sahip olup olmamasının önemli olmadığını söyledi.

Bunun yerine şu anda gerçekten önem taşıyan tek şeyin, acıyı durdurmak için Ukrayna'daki meselelerin hızla çözülebileceğini ummak olduğunu söyledi.

Aston Martin sürücüsü, "Bence herkesin bir tavrı var, asıl soru, herkesin bu tavrı paylaşmaya cesaret edip etmediği."

“Ben diğerlerinin aksine sessiz kalmamayı tercih edenlerdenim. Bence sessiz kalamayacağınız bazı konular var."

“Güne böyle haberlerle başlarken çok daha önemli şeyler olduğunun farkında olarak kendinizi motive etmek bile garip bir duygu. Yataktan kalkmak bile garip geliyor. Masum insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Hayal etmesi çok zor."

"Bu tür şeylerde kazanan bir taraf olduğunu düşünmüyorum. [Bu] mutlak bir şok ve bence sonuç çok açık." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, in the cockpit Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Griddeki tüm pilotlar görüşlerini Vettel kadar açık şekilde ifade etmediler, fakat dört kez dünya şampiyonu herkesin aynı görüşü paylaştığını düşünmekte.

Vettel, "Şu an herkes kendisiyle meşgul, fakat bu mesele olup biten her şeyden daha önemli. Bu görüşü diğer pilotların da paylaştığını düşünüyorum. Aksi beni epey şaşırtır."

“Şu anda önemli olan bizim konuşup konuşmamamız değil. Asıl önemli olan, oradaki krizin biraz daha rahatlaması veya sona ermesi. Savaşın daha fazla tırmanmasını ve kontrolden çıkmasını kimsenin istediğini sanmıyorum, ancak şu anda bu çok zor görünüyor.” dedi.

F1 yönetimi, Rusya'ya tepkisini koymakta gecikmedi, Rusya GP'sinin iptali ile başlayan süreç, FIA'nın Rus pilotların kendi bayrakları altında yarışmasını yasaklaması gibi yaptırımlarla devam etti.

Vettel, F1'in finansal baskılara karşı kırılgan olabilmesine rağmen, bazı konuların iş dünyasının çok daha ötesinde olduğunu söyledi.

"Manevi değerler her şeyden önce gelir. Şu anda iş dünyasının pek bir önemi yok."

“İnsanlar savaşa gidip ölüyorlarsa, bunu hiç hayal edemiyorum. Herkes gibi ben de tarih dersleri aldım ve o derslerde çok şey öğrendim. Geçmişimizi çok ilginç buldum."

“Tarihimizi hatırlamaya ve öğrenmeye devam etmenin hala son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle şeyleri unutamazsınız. Ve şimdi bu tür şeylerin daha çok farkına varıyorsunuz. Dediğim gibi, işlerin düzeleceğine dair bir umut vardı. Kontrolden çıkmış olması gerçekten çok kötü."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, bu durumun Formula 1'in gerçekten ne anlama geldiğini göstermesine yardımcı olduğunu da söylüyor.

"Birisi ister hızlı ister yavaş sürsün, araç iyi olsun ya da olmasın, bunlar şu an ikinci planda." dedi. “Hepimizin çatışmasız, savaşsız büyüyen bir hayatı oldu. 1990'ların sonunda bir dönem vardı, ama dürüst olmak gerekirse o zamanlar hala küçük bir çocuktum ve pek bir şey fark etmedim ya da idrak edemedim"

“Şimdi insanların cepheye gönderildiğine, hayatlarını tehlikeye attığına ve bazılarının çoktan öldüğüne tanık oluyoruz, bu korkunç."

“Bir insan olarak, bu krize sadece bu şekilde bakabilirim Bu bağlamda düşünceleri paylaşmamak anlamsız. Bir sporcu olarak size her zaman dahil olmamanız, bunun dışında kalmanız söylense bile. Söylediğim gibi, olup bitenler her şeyden daha önemli ve düşüncelerimi paylaşmakla alakalı hiçbir sorunum yok.”

Avrupa'ya bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda ise Vettel, “Avrupa adına konuşamam. Ama ben de diğerleri kadar Avrupalı ​​olduğumu düşünüyorum. Bu açıdan [ben] çok ama çok şok oldum."

"Keşke her şey yoluna girse, ama bazı insanlar deliliğe kapılmış gibi görünüyor. Bence onların kendi gerçekleri ve kendi gerçeklikleri var. Bu gerçeklikler için insanların acı çekmesi ve hayatları ile cezalandırılması, bu mantıklı değil.” dedi.