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Formula 1 / Son dakika

Vettel, sene ortasında Ferrari'den ayrılmayı reddetti

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Vettel, sene ortasında Ferrari'den ayrılmayı reddetti
Ekleyen:
10 Tem 2020 09:39

Sebastian Vettel, sene sonunda yollarını ayıracağı Ferrari'den sene ortasında ayrılabileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

2015'ten bu yana Ferrari adına yarışan Vettel, koronavirüs tatili döneminde takım patronu Mattia Binotto'dan aldığı telefonda takımın kendisiyle ilgilenmediğini ve gelecek sene başka bir pilotla yarışmak istediğini öğrendi.

Beklemediği bu haber karşısında şok yaşayan Vettel için gelecek sene ve sonrası için seçenekler oldukça azalmış görünüyor.

Vettel'in sezonun ilk yarışı Avusturya'da gelecek sene yerine geçeceği Carlos Sainz'a çarpmamak için attığı spinin ardından, sene ortasında takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi.

Vettel bu iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Hayır, böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Takımdan kaçmıyorum. Biliyorsunuz, büyük ölçüde kendime bir şeyleri kanıtlamam gerekiyor. Bu yüzden buradayım."

"Bu yüzden açıkçası, daha önce de söylediğim gibi son senelerde takımdaki birçok isim bana çok şey kattı. Onlara olan saygımdan dolayı, onları desteklemek ve güzel bir şekilde bu süreci sonlandırmak istiyorum. Yani takımdan erken ayrılma gibi bir düşüncem yok." 

 
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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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