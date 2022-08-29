Vettel: "Sekizincilik sağlam bir sonuç"
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Belçika GP'de aldıkları sekizinciliğin kendileri için sağlam bir sonuç olduğunu söyledi.
Spa'da sıralamalarda kıl payı ilk seansta elenen Vettel, motor değişikliği nedeniyle ceza alan sürücüler sayesinde yarışa 10. sıradan başlamıştı.
Oldukça güçlü bir yarış çıkaran ve sorunlardan uzak kalarak bir ara 5. sıraya kadar yükselen Vettel, damalı bayrağı 8. sırada görmeyi başardı.
Aston Martin tek turda rakiplerinden yavaş kalsa da, yarış performansında daha güçlüydü ve Spa-Francorchamps'ta Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Alpine'in ardından 5. güçlü takım konumundaydı.
Vettel, "Sekizincilik sağlam bir sonu. İkinci pit stopun zamanlaması konusunda biraz şanssızdım. Pierre'in hemen arkasında döndüm ve onun arkasında bir tur kaybettim. Bu sayede Esteban yeni lastikleriyle orta bölümde oluşturduğum avantajı kapatmış oldu."
"Bir kez daha yarışta, sıralamalara göre daha güçlüydük. Güçlü başladık ve ardından iyi bir ritim tutturmayı başardım. Her iki Alpine'e baskı kurabildim ve yedinciliğin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ancak onlar bizden biraz daha hızlıydı. Ancak bu puanları kabul ediyoruz." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Takımın diğer pilotu Lance Stroll, Willims'tan Alex Albon'a göre daha güçlü görünse de düzlükte onu geçmeyi başaramadı.
11. olarak puanı kıl payı kaçıran Stroll, "Bugün pist çok zorluydu ve bir puan almaya çok yakındık. Bugün her şey umduğumuz gibi olmadı. Yarışın başında pozisyon kaybetmek zordu ancak orta grup içerisinde bazı eğlenceli mücadeleler oldu."
"Yarışın ilerleyen bölümünde Albon'un Williams'ının arkasında DRS treninde takılı kaldım ve onu geçemedik. Yarış performansımız olumluydu ve araçtan en önemli seansta iyi performans çıkarabiliyoruz." dedi.
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