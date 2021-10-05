Vettel: "Sekizinci virajı tam gaz geçmek hem zor hem de ödüllendirici"

Sebastian Vettel, geçen yıl Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergilemiş ve podyuma çıkmayı başarmıştı.

Alman pilot genel olarak Türkiye'de başarılı sonuçlar aldı ve geçmişte burada galibiyet de kazandı.

Bu hafta sonu, Aston Martin'le ilk kez bu pistin tadına bakacak olan Vettel, sekizinci virajın çok zor ama keyifli bir viraj olduğunu belirtti.

Vettel, "İstanbul Park'ın en ödüllendirici zorluklarından biri, sekizinci virajı tam gaz geçmeye çalışmak. Burası 260 km/s hızla dönülen bir viraj, bolca tümsek ve oldukça kör bir girişi var. Bu yüzden de orayı geçmek her zaman eğlenceli oluyor."

"Geçen yıl Türkiye'deki yarıştan gerçekten keyif almıştım ve bu bu hafta sonu bir kez daha daha orta grupta güçlü bir performans sergilemeye çalışacağım." dedi.

Lance Stroll, ise geçen yıl pole pozisyonundan başladığı Türkiye GP'ye nispeten hoş anılarla dönüyor.

Kanadalı pilot, "Geçen yılki Türkiye deneyimim bana kariyerimin en güzel anılarından birini yaşatmıştı ve pazar günü yarışı lider götürmeden önce, cumartesi günü pole pozisyonunu kazanmıştım."

"Bu deneyimler, pistin ne kadar zorlu olduğunu gösterdi. Burada yol tutuş yakalamak zor olabiliyor ve bu da sürekli olarak işinizi zorlaştırıyor. Oraya geri dönmeyi ve puan kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images