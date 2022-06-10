Vettel: "Sekizinci olmak beni ya da Hamilton'ı motive etmez"

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Lewis Hamilton, Formula 1'de bulunduğu süre zarfında sayısız rekor kırdı ve bu yıl gridin ortasında mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bu durum bir bakıma Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun son yıllarda yaşadığı duruma benziyor.

İkili geçmişte önemli başarılar elde etseler de, sahip oldukları araçlardan ötürü şu anda orta grupta hatta orta grubun gerisinde savaşıyorlar.

Sky Sports'a konuşan Vettel, bu konuda şöyle dedi: "Sporu benim ve Lewis'in bildiği şekilde tanıdığınızda, açlığını duyduğunuz şey kazanmak ve zirvede olmak oluyor."

"Sekizinci, 12. ya da 13. bitirmek keyif veriyor mu? Elbette hayır. Pek çok kez kazandıktan sonra, özellikle de Lewis'in durumundayken sizi heyecanlandırmıyor."

"George Russell, üç yıl boyunca Williams'la gridin arkasında mücadele edip, zar zor puan aldı ve sonrasında 8., ya da 12. olmaya başlayınca, bu onun için harika bir durum oldu."

"Bence herkes için durum farklıdır fakat dürüst olmalıyız: Lewis, 8. olduğunda George ile aynı heyecanı yaşayacak mı? Hayır. Öyle olsaydı şaşırırdım."

Vettel, gelecekte yapacağı şeyin büyük oranda Aston Martin'in gelişimine bağlı olduğunu söyledi.

"Hayatım boyunca motor sporlarının içerisindeydim ve Formula 1'deki sonraki hayatın nasıl bir şey olacağını hiç bilmiyorum. Herhangi bir sporcunun da sonraki dönemin nasıl olacağını bildiğini sanmıyorum."

"Bu dönemde gerçekten iyi olduğum bir şeyle karşılaşmayı beklemiyorum çünkü iyi olduğum bir şeyi zaten buldum ve onu tekrar yakalamak kolay değil. Bir piyangoyu kaç kez kazanabilirsiniz ki?"

"Araç sürmeyi seviyorum ama sevmediğim şeyler de var. Bunca yıl yarıştıktan sonra, daha önce dikkat etmediğiniz şeylere sinirlenmeye başlıyorsunuz. Örneğin, seyahat bunlardan birisi çünkü çok zaman alıyor ve bir ailem, çocuklarım var. Yani bu zamanı onlardan ayrı geçiriyorum."

"Geleceğim bu sezona ve yapacağım yarışlara bağlı. Henüz bir karar vermedim. Konuşmaya yaz aylarında başlayacağız ve neler olacağını göreceğiz."