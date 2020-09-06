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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Vettel: "Seçim yapabilecek olsam, arkalarda olmamayı seçerdim"

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Vettel: "Seçim yapabilecek olsam, arkalarda olmamayı seçerdim"
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Fren sorunuyla İtalya GP'ye erken veda eden Sebastian Vettel, kendileri için kötü bir dönem olduğunu kabul etti ancak az da olsa olumlu şeylere odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Bugünkü yarışa 17. sıradan başlayan Vettel, ilk turlarda yerini korurken bir süre sonra fren sorunu yaşadı.

İlk virajı kaçıran Vettel, kaçış alanındaki engellere vurdu ve sonrasında yarışa veda etti.

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Vettel, "Bu en kötü rüya mı bilmiyorum. Şu anda tüm takım için çok kötü bir dönem. Ancak içerisinde bulunduğumuz durum bu ve sezonu iyi bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Daha önümüzde çok sayıda yarış var. Daha çok fazla şey yapabiliriz. Buna odaklanmamız lazım."

"Bir seçim yapabilecek olsaydım, şu anda burada olmamayı (yarış dışı kalmamayı), yarışta olmayı ve arka sıralarda olmamayı isterdim. Ancak bazen seçim yapma hakkınız olmaz. Elinizdekiyle idare etmeniz gerekir. Şu anda durum bu. Bu zor dönemde başımızı dik tutmalıyız." dedi.

 

Ferrari ile Monza'da son yarışına çıkması hakkında Vettel, "Bu sene çok farklı. Bu açıdan taraftarların olmaması muhtemelen iyi oldu. Hayat böyle. Her zaman nereden baktığınız bağlı. Profesyonel açıdan şu anda pek iyi şeyler olmuyor olsa da, yine de her zaman olumlu şeyler vardır. Sadece onlara odaklanmanız gerekir."

"Kesinlikle bizim için zor bir hafta sonu oldu. Özellikle Monza'da yarıştığımız için her şey zordu ancak başımızı dik tutmalı ve çok fazla olmasa bile gelecek hafta sonu Mugello'da gerçekleştirilecek yarış için pozitif şeylere bakmalıyız." 

"Beklentiler açısından nerede olduğumuzu görüyorsunuz, bu yüzden çok fazla şey bekleyemeyiz. Son yarışlarda aracı %100 çalıştırmada biraz zorlandık ancak Mugello belki daha iyi geçebilir. Ancak yine de bu podyum mücadelesi vereceğimiz manasına gelmiyor."

"Gerçekçi olmalısınız. Beklentilerimiz düşük ancak belki pürüzsüz ve sorunsuz bir hafta sonu geçirebiliriz. Bu, en azından benim için iyi bir başlangıç olabilir. Bekleyip göreceğiz." dedi.

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Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
2/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pit lane

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pit lane
5/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
6/13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
7/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pit lane after Q2

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pit lane after Q2
8/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
9/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
10/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
12/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
13/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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