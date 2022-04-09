Vettel, scooter cezasının "şaka gibi" olduğunu düşünüyor

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Alman sürücü, cuma günü ilk antrenman seansında aracı güç kaybettiği için, 10. virajda pistin kenarında durmak zorunda kaldı.

Vettel, seans bittiğinde bir görevlinin scooter'ına binerek pitlere geri döndü ve bu hakemlerin dikkatini çekti.

Vettel scooter kullanmak için görevliden izin aldığını söylese de, hakemler kendisine piste izinsiz olarak girdiği için 5000 euro para cezası verdiler.

Dört kez dünya şampiyonu da bu durumdan hoşnut kalmadı.

Karar hakkındaki düşünceleri sorulan Vettel, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Şaka gibi."

"Siz ne düşünüyorsunuz?"

"Bu paraya ne olacağını bilmek iyi olurdu. Max veya Lewis'in bir arka kanada dokunduğu için ödediği 50.000 dolara ne olduğunu hâlâ bilmiyoruz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, cumartesi günü sıralama seansında Q1'e yetişmeye çalışırken pit yolunda hızlandığı için 600 euroluk bir para cezası daha aldı.

Aston Martin pilotu, 80 km/s hızla gitmesi gereken yerde 85.1 km/s hızla gitti.

Bu, Vettel ve Aston Martin'in üçüncü antrenmanda 10. virajın çıkışında yaşanan kazayla başlayan gününe bir zorluk daha ekledi.

Vettel başlangıçta seansı kaçıracaktı ancak takım arkadaşı Lance Stroll'ün Nicholas Latifi ile yaptığı tuhaf kazanın ardından çıkan kırmızı bayrak sayesinde sıralamaya yetişti.

Bu, takımın Vettel'in aracını hazırlamasına imkan sağladı ancak atabildikleri tek tur sadece 18. sıraya yerleşmelerini sağlayabildi.

Vettel, Q1'de attığı tek turu hakkında, "Açıkçası sınırın nerede olduğunu bilmiyordum."

"Bugün takım için yorucu oldu. İnanılmaz bir iş yaptılar. Garajdaki herkes iki aracı da çıkarmak için çok çalıştı ve bir aracı çıkarmak mucizeydi. Daha sonra kırmızı bayrak çıktı ve çalışanlar bir taraftan diğerine geçerek, beni çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar ve işe yaradı."

"Elbette o tempodayken önde olup bir mucize yaratamazdık. Şu anda o kadar güçlü değiliz ama yine de harika bir takım çabasıydı." dedi.