Vettel: "Schumacher'in rekorlarını kırmaması için Hamilton'ı durdurmayı umuyordum"

Lewis Hamilton son altı yılda beş şampiyonluk kazandı ve eğer bu yıl şampiyon olursa Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalayacak.

Ayrıca beş galibiyet daha alırsa Schumacher'in galibiyet rekorunu da eline geçirecek.

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Vettel, son yıllarda Hamilton'ın şampiyonluk yolundaki ana rakibiydi.

Vettel, "Her zaman Ferrari'de yarışmayı hayal ettim. Çocukken, kırmızı aracın içerisinde olan Michael Schumacher'den ilham alıyordum. Bence bu, büyüleyici bir marka ve buraya gelmemin sebepleri vardı."

"Geriye dönüp baktığımızda, görevimiz ve kişisel hedefim şampiyon olmaktı. Bunu yapmadık. Bu açıdan maalesef kaybettik... Ama yine de birkaç başarılı yılımız oldu, parlak anlarımız vardı ve muhteşem yarışlara sahiptik. Bu yüzden hiçbir şeyden ötürü pişman değilim."

"En başından beri Schumacher'in başarılarını tekrarlayamayacağımı biliyordum. Aslında Michael'ın ayak izlerini tam anlamıyla takip etmek istemedim. Tabii ki bana ilham verdi ve öyle olmaya da devam ediyor çünkü onu tarihin en iyisi olarak görüyorum."

"Schumacher'in rekorunu korumak için Lewis'ten birkaç şampiyonluk almayı umuyordum, ama şu anda Hamilton'ı durduramayız çünkü Mercedes'in çok gerisindeyiz..."

"Ama elbette Michael'dan çok kendim için çalıştım. Sonunda maalesef işe yaramadı, ama bunun nedenlerini anlamak ve devam etmek için yeterince büyük ve olgun bir insanım."

"Ferrari olarak, beklediğimiz zaferler ve podyumlar için savaşamayacağımız için üzgünüz. Büyük beklentilere sahipseniz, bunlara ulaşamadığınız her seferde hayal kırıklığına uğrarsınız. Sezon sonunda takımdan ayrılmama rağmen, işimi olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum ve son yıllarda bana çok şey veren ve yardım edenler için elimden geleni yapıyorum." dedi.