Vettel, Schumacher’in McLaren’a gitmesini istiyor

Haberi dinle

2022 sezonunun sonunda Schumacher’in Haas ile olan iki yıllık kontratı sona erecek. Haas’ın diğer seçeneklerini değerlendirmek için Schumacher’le kontrat görüşmelerini geçici olarak durdurduğu iddia ediliyordu. Alman pilot, henüz önümüzdeki sene için herhangi bir takımla anlaşma imzalamadı ancak bugün Ferrari Sürücü Akademisinden resmi olarak ayrıldığını duyurdu.

Son haftalarda F1 sürücü pazarının hareketlenmesiyle beraber Schumacher’in adı birçok farklı takımla anıldı ve bunlardan en güçlü aday ise Alpine gibi gözüküyordu. Ancak Schumacher’le yakın bir ilişkisi olan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Alman pilotun Alpine yerine McLaren’a gitmesi gerektiğini düşünüyor. McLaren, Daniel Ricciardo’nun kontratını feshetmesiyle birlikte şu anda boş bir koltuğa sahip.

Vettel, Schumacher’in sezona harika başlamadığını kabul etse de sonrasında iyi bir momentum yakalayıp iyi sonuçlar elde etmeye başladığını da belirtti.

Sky Sports’a konuşan Vettel, “[Schumacher’in] son yarışları daha iyi geçirmesini umuyorum.”

Mick Schumacher, Haas F1 Team with t shirt celebrating his father's first victory 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Ne yazık ki bugünlerde sadece son sonuçlarınıza göre yargılanıyorsunuz ve bu konuda biraz öngörü eksikliği var.”

“Mick sürekli öğrenmeye devam eden bir insan. Birçok kişi öğrenmeyi bıraksa da o öğrenmeye devam ediyor. Bu onun güçlü olduğu bir nokta.”

“Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı ama sonrasında iyi bir momentum yakaladı. Şu anda ise aracının senenin başında olduğu kadar iyi olmadığını bilmeniz gerekiyor. O araçla şu anda beşinci ya da altıncı olarak finiş göremezsiniz, bu yüzden orada [pistte] kendinizi göstermek zor oluyor. Ancak perde arkasında iyi bir iş çıkarıyor.”

“Burada [F1'de] kalmasını ve iyi bir aracı olmasını umuyorum. Bu belki McLaren’da olabilir.” yorumlarında bulundu.

Öte yandan Vettel, 2023’te gridde bulunmayacak. Alman pilot, geçtiğimiz haftalarda bu sezonun sonunda Formula 1’den ayrılacağını duyurdu. Yine de Vettel, önümüzdeki yarışların bir “veda turu” olarak görülmesinden hoşlanmadığını söylerken emekliliğinin tamamını oturarak geçirmeyeceğini de ekledi.

Aston Martin pilotu, “[Veda turu] kelimesinden nefret ediyorum. Bunu böyle görmüyorum.”

“Sezonu bitireceğim ve sonra hayatıma devam edeceğim. Daha fazla yarışta olmayacağım ama bir şeyler yapacağım. Bu yüzden, bunu veda turu olarak görmüyorum ama sonunda gitmiş olacağım.”

“Önümüzdeki yarışları iple çekiyorum, sonrasında öncelikle hiçbir şey yapmayacağım ama ardından oturup hiçbir şey yapmamanın imkansız olacağını düşünüyorum. Bu bana göre değil.” ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin, arrives on the grid 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images