Vettel: "Schumacher, yerime geçmek için gerekenlere sahip"

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Sebastian Vettel, perşembe günü yaptığı açıklamayla, sezon sonunda Formula 1'den emekli olacağını duyurdu.

Emeklilik açıklamasından kısa bir süre sonra Aston Martin'in gelecek yıl Vettel'in yerine kimi geçireceği konuşulmaya başlandı.

Seçenekler arasında Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Alex Albon ve Schumacher gibi isimlerin yer aldığı düşünülüyor.

Özellikle Schumacher'in adı ciddi şekilde Aston Martin ile anılıyor ve Alman pilotla oldukça yakın bağları olan Vettel, F1'e girdiği günden bu yana genç sürücüye büyük destek oluyor.

Hal böyle olunca Vettel'in Aston Martin'e Schumacher'i önerebileceği yorumları yapılıyordu ve bu soru, perşembe günü Vettel'de soruldu.

Vettel, genç Schumacher'i kendisi için bir halef olarak görüp görmediği sorulduğunda, Alman pilotun gereken her şeye sahip olduğunu söyledi.

Vettel, "Dün Lawrence ile konuştum ve ona devam etmeyeceğimi söyledim."

"Sırada neler olabileceği hakkında çok kısa bir konuşmada bulunduk."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22,Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Erik Junius

"Elbette kendi fikrim var ve Mick'i çok üst seviyede görüyorum. Açıkçası tamamen objektif değilim çünkü ona çok yakınım fakat bence harika bir pilot."

“O aynı zamanda iyi bir öğrenci, her zaman her türlü şartta bir şeyler öğrenmeye devam ediyor. Yani gerekli özelliklere sahip, aynı zamanda henüz çok genç ve çok fazla tecrübesi yok."

"Yani bilemiyorum. Benim kararım değil. Eğer bana sorulursa fikrimi söylerim. Fakat sonunda bu kararı takım vermek zorunda." dedi.

Sonrasında Schumacher'e olası Aston Martin koltuğuyla ilgilenip ilgilenmediği soruldu.

Schumacher, “Açıkçası, burada yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum."

"Odak noktam şu anda burası ve geleceğin ne getirdiğini göreceğiz. Elbette asla asla dememelisiniz ama şu an Haas'la birlikte Budapeşte'ye odaklanıyorum.” dedi.