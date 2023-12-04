Vettel: "Schumacher umarım yeniden Formula 1'de yarışabilir"
Sebastian Vettel, yakın arkadaşı Mick Schumacher'in bir gün tekrar Formula 1'de yarışmasını umut ediyor.
Haas ile geçirdiği iki yılın ardından bu sene koltuksuz kalan ve Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Mick Schumacher, yeni sezonda pistlere dönüyor.
Alman pilot, 2024 yılında Alpine'in fabrika takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek ve aynı zamanda Mercedes F1'in de yedek pilotluğunu yapacak.
Mick'in yakın arkadaşı ve mentoru Sebastian Vettel, genç arkadaşı için mutlu ve onun doğru karar verdiğine inanıyor.
Yine de bir gün tekrar F1'e dönmesini umut ediyor.
Dört kez dünya şampiyonu, RTL'ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Bence Mick'in kariyerine devam etmesi, bir yarış aracının direksiyonuna dönmesi ve tekrar yarışacak olması harika."
"Bu yaşta en önemli şey bu. Ayrıca Formula 1'de kalma, bu şampiyonayla bağını koparmama ve hem deneyim hem de bilgi kazanmaya devam etme fırsatına sahip olacak."
"Kendisine gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum ve Formula 1'de tekrar yarışmasını umuyorum."
Bir diğer eski pilot Christian Danner ise o kadar iyimser değil.
"Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmak Formula 1'e dönüş bileti değildir. Hiçbir koşulda size geri dönme şansı vermez. Bu tamamen farklı bir sınıf."
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