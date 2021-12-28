Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor
Formula 1 Haberler

Vettel: "Michael'ın Mick'le beni Şampiyonlar Yarışı'nda görmesini isterdim"

Ekleyen:
, Şef Editör

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Michael Schumacher'in kendisini ve oğlu Mick Schumacher'i Şampiyonlar Yarışı'nda seyredememesini "üzücü" olarak yorumluyor.

Vettel: "Michael'ın Mick'le beni Şampiyonlar Yarışı'nda görmesini isterdim"

34 yaşındaki Sebastian Vettel, Mick Schumacher'in babası ve yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher ile altı kez de ROC Uluslar Kupası kazanmıştı.

2022'nin başında İskandinavya'da gerçekleştirilecek olan 2022 Şampiyonlar Yarışında Almanya'yı 2019'dan sonra ikinci kez Vettel ve Michael'ın oğlu Mick temsil edecek.

Vettel, bu etkinlikle alakalı şöyle konuştu: "Kışın İskandinavya'daki mücadelenin oldukça zorlu olacağını düşünüyorum."

"Aynı zamanda çok eğlenceli olacak ve katılma sebebim de bu. RoC ile ilgili anılarımın çoğu bunun üzerine: Yarışın ne kadar eğlenceli olduğu ve Michael ile defalarca yarışıp, hem pist üstünde hem de pist dışına ne kadar harika vakit geçirdiğimiz ile ilgili."

"Şimdi pisti ve Almanya Takımı'nı Mick ile paylaşmak harika. Bunun  benim için çok özel bir şey olduğunu söylemem gerekiyor."

"Michael'ın bizi izlemek adına orada olamaması çok üzücü ve can acıtıcı. Ona artık geri çekilmesinin ve direksiyonu Mick'in devralmasına izin vermenin vakti geldiğini söylemek isterdim!"

"Fakat Almanya Takımı olarak Mick'le birlikte vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kez ikinci olmayı değil, kazanmayı istiyoruz."

Kariyerinde ikinci kez RoC'a katılacak olan Mick Schumacher de mutlu sona ulaşmalarını umuyor.

Schumacher, asıl amacın iyi vakit geçirmek olduğunu kabul ediyor ancak Vettel'le birlikte başarılı olacaklarını da düşünüyor.

Schumacher, "İki yıl önce Meksika'da kazanmaya oldukça yaklaşmıştık, bu yüzden kazanmaya çalışacağız."

"Seb'in de dediği gibi, bence bu sadece eğlenmek, güzel araçlar sürmek ve aynı zamanda bir bakıma tatil ve kış sezonundan keyif almakla ilgili olacak."

"Yine de sevdiğimiz şeyi yapıyoruz, ki bu yarışmak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor
Önceki haber

Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor Bahreyn GP
Formula 1

Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor

F1 pilotlarına göre yılın sürücüsü Verstappen
Formula 1

F1 pilotlarına göre yılın sürücüsü Verstappen

Verstappen: "Umarım Red Bull'la birlikte daha çok şampiyonluk kazanırız"
Formula 1

Verstappen: "Umarım Red Bull'la birlikte daha çok şampiyonluk kazanırız"

Son Haberler

Vettel: "Michael'ın Mick'le beni Şampiyonlar Yarışı'nda görmesini isterdim"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Michael'ın Mick'le beni Şampiyonlar Yarışı'nda görmesini isterdim"

Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor

McLaren çalışanları 2022 F1 takvimi hakkında 'içlerini döktüler'
Formula 1 Formula 1

McLaren çalışanları 2022 F1 takvimi hakkında 'içlerini döktüler'

Steiner: "Mick sezon sonundaki hızıyla beni şaşırttı"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mick sezon sonundaki hızıyla beni şaşırttı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.