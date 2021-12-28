Vettel: "Michael'ın Mick'le beni Şampiyonlar Yarışı'nda görmesini isterdim"

34 yaşındaki Sebastian Vettel, Mick Schumacher'in babası ve yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher ile altı kez de ROC Uluslar Kupası kazanmıştı.

2022'nin başında İskandinavya'da gerçekleştirilecek olan 2022 Şampiyonlar Yarışında Almanya'yı 2019'dan sonra ikinci kez Vettel ve Michael'ın oğlu Mick temsil edecek.

Vettel, bu etkinlikle alakalı şöyle konuştu: "Kışın İskandinavya'daki mücadelenin oldukça zorlu olacağını düşünüyorum."

"Aynı zamanda çok eğlenceli olacak ve katılma sebebim de bu. RoC ile ilgili anılarımın çoğu bunun üzerine: Yarışın ne kadar eğlenceli olduğu ve Michael ile defalarca yarışıp, hem pist üstünde hem de pist dışına ne kadar harika vakit geçirdiğimiz ile ilgili."

"Şimdi pisti ve Almanya Takımı'nı Mick ile paylaşmak harika. Bunun benim için çok özel bir şey olduğunu söylemem gerekiyor."

"Michael'ın bizi izlemek adına orada olamaması çok üzücü ve can acıtıcı. Ona artık geri çekilmesinin ve direksiyonu Mick'in devralmasına izin vermenin vakti geldiğini söylemek isterdim!"

"Fakat Almanya Takımı olarak Mick'le birlikte vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kez ikinci olmayı değil, kazanmayı istiyoruz."

Kariyerinde ikinci kez RoC'a katılacak olan Mick Schumacher de mutlu sona ulaşmalarını umuyor.

Schumacher, asıl amacın iyi vakit geçirmek olduğunu kabul ediyor ancak Vettel'le birlikte başarılı olacaklarını da düşünüyor.

Schumacher, "İki yıl önce Meksika'da kazanmaya oldukça yaklaşmıştık, bu yüzden kazanmaya çalışacağız."

"Seb'in de dediği gibi, bence bu sadece eğlenmek, güzel araçlar sürmek ve aynı zamanda bir bakıma tatil ve kış sezonundan keyif almakla ilgili olacak."

"Yine de sevdiğimiz şeyi yapıyoruz, ki bu yarışmak." dedi.