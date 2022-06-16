Vettel: "Schumacher iyi iş yaptığında onu övmek gerekiyor"

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Mick Schumacher, Formula 1'deki ilk sezonunda güçlü bir performans ortaya koymuş ve takım arkadaşı Nikita Mazepin'i ciddi şekilde mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak bu yıl yanında tecrübeli Kevin Magnussen var ve Danimarkalı pilot üç kez puan alırken, Schumacher henüz kariyerinin ilk puanlarını dahi alamadı.

Üstelik Suudi Arabistan ve Monako'da iki ciddi kaza yapıp, Miami'de puan alabilecek durumdayken Sebastian Vettel ile tartışan Schumacher, son dönemde Haas patronu Gunther Steiner tarafından eleştirildi.

Steiner, hafta sonlarında Schumacher'in ya hata yaptığını ya da iyi performans gösteremediğini savunurken, bir denge yakalaması gerektiğini dile getirdi.

Artan eleştiriler karşısında şaşkın olduğunu belirten dört kez dünya şampiyonu Vettel, Schumacher'in hatalar yaptığını kabul ediyor ancak iyi iş yaptığı zaman da övülmesi gerektiğine inanıyor.

Vettel, "Geçmişe bakıldığında eleştiriler elbette haklı olabilir. Fakat onu sürekli olarak ezmeye devam edemezsiniz."

"İşler iyi gittiğinde de bir şeyler söylemek zorundasınız." dedi.

Vettel, özellikle Steiner'ın eleştirilerini anlamıyor ve bunun Schumacher'e faydası olmayacağını düşünüyor.

"Hepimiz limitlerde gidiyoruz ve durum böyleyken bir şeylerin ortaya çıkması normaldir. Böyle bir durumda birini desteklemek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor."

"Kendi tecrübelerime dayanarak, takım tarafından eleştirilmeye devam etmenin kolay olmadığını biliyorum."