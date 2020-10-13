Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"

Hamilton, Eifel GP'de elde ettiği zaferle Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekoruna ortak oldu. İngiliz sürücü, bundan sonra kazacağı her yeni bir zaferle bu rekoru daha ileriye taşıyacak.

Vettel, Hamilton'ın kariyeri boyunca kazandıklarını takdir ettiğini ancak Schumacher'in en iyi pilot olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Vettel, "Hamilton'ın başardıklarına ne kadar saygı göstersem azdır. Bu sayı benim kafamda asla eşitlenemeyecek ya da yenilmeyecek bir sayıydı. Bu sayının daha da ilerleyeceğinden hepimiz eminiz."

"Yine de Michael'in her zaman kahramanım olacağını söylemeliyim. Michael'de, şu ana kadar başka hiçbir pilotta görmediğim bir şey vardı." dedi.

Vettel, Schumacher'in yeteneklerine olan hayranlığının F1 dışında karting ya da Şampiyonlar Yarışı gibi etkinliklerde yaptığı sürüşlerdee arttığını söyledi.

Vettel, "O bana göre, şu ana kadar gördüğüm herkesten daha iyiydi. Onda, açıklanması çok zor bir doğal yetenek vardı."

"Onu karting yaparken görmüşseniz bunu bilirsiniz. Onu genç yaştayken görmedim ancak daha sonra gördüm. Şampiyonlar Yarışı'nda birkaç defa ona katıldığım için mutluydum. Oralarda daha fazla yetenek ve araç kontrolü görüyorsunuz."

"Hem kartingde hem de Şampiyonlar Yarışı'nda, söylediğim gibi kimsede görmediğim doğal yetenekleri gördüm."

"Bunların dışında, o inanılmaz bir iş ahlakına sahipti. Ancak bu ikisinin kombinasyonu benim için öne çıkan şeylerdi. Henüz ona benzer bir yetenek görmedim." dedi.

Buna karşı Vettel, iki pilotu kıyaslarken ikisinin farklı dönemlerde yarışmasının kendi düşüncelerinde etkili olduğunu kabul ediyor.

Vettel, "Michael'i çocukken izliyordum, Lewis'i ise çocukken izlemedim çünkü onunla aynı dönemde yarışıyoruz. Bu yüzden farklı koşullarda yarıştılar."

"Muhtemelen bundan 10, 15, 20 sene sonra o daha fazla takdir görecektir. Ancak açıkçası aktif bir şekilde yarışırken, daha çok kendinize bakarsınız, diğerlerine bakmazsınız. Ancak dediğim gibi başardıkları için onu yeteri kadar takdir edemezsiniz." dedi.