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Vettel, "Savaşa Hayır" temalı kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, FIA'ya yapılan şikayetin ardından en son kask tasarımında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını kaldırdı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Vettel, "Savaşa Hayır" temalı kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı
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Vettel, Ukrayna'da yaşananların ardından Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerine üzerinde İngilizce "Savaşa Hayır" yazan ve ülke bayraklarının yer aldığı özel bir kask tasarımıyla katıldı.

Kaskın alt kısmında yer alan ülke bayraklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı da yer alıyordu.

1983 yılında kurulan KKTC'yi sadece Türkiye Cumhuriyeti tanıdığı için ülkeyle alakalı siyasi açıdan bazı tartışmalar yaşanıyor.

Vettel'in kaskındaki detayı fark eden Güney Kıbrıs Otomobil Federasyonu, bu konuda FIA'ya şikayette bulundu. Racefans.net'in haberine göre Vettel, bu şikayetin ardından kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, daha önce 2006 Türkiye GP'de yaşananların ardından yine Formula 1 dünyasında haberlere konu olmuştu. 2006 Türkiye GP'nin ardından yarışı kazanan Felipe Massa'ya ödülünü dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat vermişti. 

Bu hareketin ardından yarış organizatörlerine 5 milyon dolar para cezası verilmişti.

 

 

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