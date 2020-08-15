Vettel: "Şasi değişiklikliğinin ardından araç 'biraz daha mantıklı' hale geldi"

Vettel bu yıl, 2008'den bu yana en kötü sezon başlangıcını yaptı ilk beş yarışta sadece 10 puan aldı ve şampiyonada 13. sırada yer alıyor.

Silverstone'da bir podyum ve bir dördüncülük alan Charles Leclerc ise, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve Vettel'in dört katı kadar puan topladı.

Ferrari, bu hafta sonu Barcelona'da yapılacak yarış öncesinde Alman pilotun şasisinde "küçük bir hata" buldu ve hafta sonuna yeni bir şasi getirme kararı aldı.

Vettel, ilk antrenman seansını beşinci sırada tamamlarken, ikinci seansta 12. oldu ancak Leclerc'le arasındaki fark o kadar da büyük değildi.

Vettel, kendisi için "karmaşık" bir gün olduğunu söyledi ve özellikle sıralama temposunda geliştiklerine dikkat çekti.

Vettel, "Genel olarak tek tur hızı açısından biraz daha iyiydi."

"Öğleden sonra turları bir araya getirmekte biraz daha fazla zorlanıyordum. Daha iyi bir yerde olmamız gerekiyor ve yarın neler olacağını göreceğiz."

"Birkaç şey denedik. Yarın biraz daha fazlasını bilebileceğiz." dedi.

Vettel, yeni şaside geçmelerinin ardından ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

Vettel, "Tam olarak istediğiniz cevapları alamadık ancak genel olarak her şey biraz daha mantıklı hale geldi."

"Cuma günleri her zaman biraz zor oluyor, pek çok şey deniyorsunuz ve bugün biz de yaptık. Umarım yarın her şey biraz daha sakinleşecek." dedi.

Sürücüler öğleden sonra 50 dereceyi bulan sıcaklıklarla mücadele etti.

Vettel, "Yarışı doğru şekilde yönetmek, sahip olduğumuz sıcaklıklarla başa çıkmak için önemli bir nokta olacak. Elbette zor olacak, ama herkes için aynı olacak.” dedi.