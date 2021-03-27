Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı

Dört kez şampiyon olan Vettel, Aston Martin ile çıktığı ilk sıralama seansında sadece Haas pilotlarını geçebildi ve 18. olarak ilk seansta elendi. Vettel, son hızlı turuna iyi başlangıç yapamadı ve ardından sarı bayraklar nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı.

Vettel, son turuna hazırlanırken kendisini geçen Nikita Mazepin'in ilk virajda spin atmasının ardından yavaşlamak zorunda kalmıştı. Vettel daha sonra motoru bir ara stop eden Ferrari pilotu Carlos Sainz nedeniyle 8. virajda yavaşlamak zorunda kaldı.

Vettel dışında Esteban Ocon, Lance Stroll ve George Russell da FIA tarafından 8. virajda olası sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altına alındılar. Ancak yapılan incelemeden tüm pilotlar ceza almadan kurtuldu.

Bunun dışında Vettel, 1. virajdaki çift sarı bayrak ihlali iddiasıyla ayrı olarak çağrıldı. Bu bilgi, yerel saat 22:00 itibariyle geçildi. Görüşme yarın öğleden sonra 1:30'da yapılacak.

Vettel o görüşmede suçlu bulunursa yarışa en geriden başlamak zorunda kalabilir.