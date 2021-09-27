Vettel: "Sanırım Lance beni görmedi"

Rusya Grand Prix'sinde Pazar günü gerçekleştirilen yarışta yağmur nedeniyle herkes, özellikle Aston Martin zorluklar yaşadı. Aston Martin harika bir başlangıç yaparak kendilerini çok iyi bir pozisyonda bulmuşlardı.

Lance Stroll yarışa hızlı bir başlangıç yaparak Lewis Hamilton'ı geçti ve podyuma doğru ilerliyordu. Aynı şekilde Sebastian Vettel de ilk onda kendine iyi bir yer yakalamak üzereydi.

Ancak yarışın sonlarına doğru yağmur başladı ve Aston Martin sürücüleri pite girmeden önce biraz daha yola devam etme kararı aldı. Bunun ardından, Sebastian Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll temas etti ve iki sürücü de ilk onun dışına düştü. Lance Stroll yarışı 11. sırada ve Sebastian Vettel ise 12. sırada tamamlayabildi.

Vettel, yağmurun Aston Martin tarafından nasıl değerlendirildiği sorusuna, "Bir şey demek zor, yağmurun geleceğini biliyorduk ve bir anda yağmaya başladı."

"Koşullar çok da kötü değildi bu yüzden pite girmedik, bir tur daha dışarıda kaldık. Daha sonra şiddetlendi ve o zaman kuru zemin lastiklerinin bir anlamı da kalmadı ama bizim için çok geçti."

"Tabii ki aynı şeyi bir daha yapardık demiyorum çünkü yanlış bir karardı. Ancak o sırada olumlu göründü ve daha sonra yağmur daha da şiddetlendi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel, ikiliyi geri düşüren temasları hakkında, "Bir yanlış anlaşılma olmalı."

"Beni gördüğünü sanmıyorum. Belki de benim geçmemi beklemiyordu. Dışarıda benim geçmem için boşluk bırakacak sanıyordum ama bu koşullarda yaşanması olası bir durum. Neyse ki ciddi bir şey olmadı."

"İkimiz de puan alamadık bu açıdan kötüydü. Bizim için bir şey değişmemiş oldu." dedi.