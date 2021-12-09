Vettel, şampiyonluk mücadelesinde "Schumacher için" Verstappen'i destekliyor

Bu hafta sonu, Formula 1 tarihinin en önemli şampiyonluklarından birisi belli olacak. Max Verstappen şampiyon olursa kariyerindeki ilk şampiyonluğu kazanacak ve Mercedes ve pilotlarının dominasyonuna son vermiş olacak.

Son 3 yarışta aldığı galibiyetlerle Cidde'de Verstappen ile puanını eşitleyen Lewis Hamilton kazanırsa, İngiliz pilot 8 şampiyonlukla Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan pilotu olma unvanını ele geçirecek. Bu rekor 2004'ten beri Michael Schumacher'in elindeydi ancak geçen sene Hamilton onu yakalamayı başarmıştı.

Vettel, duygusal sebeplerden dolayı Verstappen'in kazanmasını istediğini ancak günün sonunda daha iyi olan tarafın kazanacağını söyledi.

Vettel, "Michael benim kahramanım. Bu yüzden muhtemelen Lewis'in kazanmasını istemiyorum. Ancak gerçek şu ki, her ikisi de güçlü bir sezon geçirdiler ve her ikisi de hak ettiği için son yarışa şampiyon olma fırsatı ile giriyorlar."

"Bu yüzden evet, Michael'in rekoru kalırsa bir bakıma mutlu olurum. Ancak Lewis kazansa bile Michael hâlâ en büyük olacak. Bu açıdan Lewis bir, iki, üç ya da beş şampiyonluk daha kazanabilir. Benim için değişen bir şey olmaz."

"Lewis ile iyi anlaşıyorum. Ancak muhtemelen Michael'in rekorunun canlı kalması için Max'in kazanmasını istediğimi söyledim. Ancak daha iyi olan adamın kazanacağı konusunda kafam oldukça net." dedi.

Michael'in oğlu Mick ise, "Şu anda bir şey belli olmadı, bu yüzden size nasıl hissettiğimi söyleyemem. Ancak her ikisi için de dua ediyorum. Açıkçası şampiyonluk kazanabilecek olan isimler sadece onlar. Bunun sonucunu görmek ilginç olacak. Kim kazanırsa, şampiyon olacak. Bu konuda bir şey yapamam." dedi.

Vettel, 2010 ile 2013 yılları arasında art arda 4 defa Red Bull'da şampiyon olmayı başarmıştı. Verstappen şampiyon olmayı başarırsa, Vettel'den sonra bunu başaran ilk isim olacak.

Vettel, "Açıkçası takım çok fazla değişti. Bazı insanlar benim gibi çok önce takımdan ayrıldılar, bazıları hâlâ orada. Onların kazandığını görmek harika olabilir. Takımlar şampiyonası açısından, son yarışta puan durumunda geriye düştükleri için durum daha zor. Ancak onların şampiyon kazanmalarından mutlu olurum çünkü orada güçlü, uzun ve güzel anılarım var. Onlar için de güzel olur."

"Ancak dediğim gibi, pilotlar açısından her ikisi de bunu hak ediyor. Takımlar şampiyonası açısından Red Bull'a Mercedes'ten daha yakınım ve bir şampiyonluk daha almaları onlar için güzel olabilir. Bu sayede benim rekorum artık bir yerde görüntülenmez." dedi.