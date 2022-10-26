Vettel: "Şampiyonayı altıncı bitirebiliriz"

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Aston Martin sezonun ikinci yarısında iyi bir ivme yakaladı ve son yarışlarda önemli puanlar alıp, şampiyona altıncılığı için verilen savaşa katıldı.

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP öncesi konuşan Vettel, altıncılığın mümkün olduğunu söyledi.

Vettel, "Mexico City'de her zaman heyecan verici bir atmosfer vardır, bu yüzden bu piste gelmeyi hep sevmişimdir!"

"Takımımız son birkaç yarışta iyi sonuçlar elde etti ve bu da takımlar şampiyonasını altıncı sırada bitirme şansımızı arttırdı."

"Sırada Formula 1'deki son üç yarışım var fakat motivasyonumu kaybetmiyorum."

"Takımın son dönemdeki formu göz önüne alındığında, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Lance Stroll de grid cezası olmasına rağmen Mexico City'i heyecanla bekliyor.

Stroll, "Mexico City, pistin yüksek rakımının getirdiği zorluklar nedeniyle her zaman sezonun en ilginç yarışlarından biri oldu."

"Geleneksel olarak bu pistte geçiş yapmak zordur ancak yeni nesil araçlar yarışı olumlu yönde etkileyebilir."

"Takım son yarışlarda hızını artırdı ve yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde iyi performans gösterdi."

"Bu nedenle Mexico City'ye iyi bir sonuç alabileceğimiz konusunda iyimserlikle gidiyorum." dedi.