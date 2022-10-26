Vettel: "Şampiyonayı altıncı bitirebiliriz"
Sebastian Vettel, son yarıştaki performansları göz önüne alındığında şampiyonayı altıncı bitirebilecekleri görüşünde.
Aston Martin sezonun ikinci yarısında iyi bir ivme yakaladı ve son yarışlarda önemli puanlar alıp, şampiyona altıncılığı için verilen savaşa katıldı.
Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP öncesi konuşan Vettel, altıncılığın mümkün olduğunu söyledi.
Vettel, "Mexico City'de her zaman heyecan verici bir atmosfer vardır, bu yüzden bu piste gelmeyi hep sevmişimdir!"
"Takımımız son birkaç yarışta iyi sonuçlar elde etti ve bu da takımlar şampiyonasını altıncı sırada bitirme şansımızı arttırdı."
"Sırada Formula 1'deki son üç yarışım var fakat motivasyonumu kaybetmiyorum."
"Takımın son dönemdeki formu göz önüne alındığında, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Lance Stroll de grid cezası olmasına rağmen Mexico City'i heyecanla bekliyor.
Stroll, "Mexico City, pistin yüksek rakımının getirdiği zorluklar nedeniyle her zaman sezonun en ilginç yarışlarından biri oldu."
"Geleneksel olarak bu pistte geçiş yapmak zordur ancak yeni nesil araçlar yarışı olumlu yönde etkileyebilir."
"Takım son yarışlarda hızını artırdı ve yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde iyi performans gösterdi."
"Bu nedenle Mexico City'ye iyi bir sonuç alabileceğimiz konusunda iyimserlikle gidiyorum." dedi.
Hamilton, F1 kadın destek serisini olumlu karşılıyor ve bu yönde daha çok adım atılmasını istiyor
Meksika GP'de yağmur beklenmiyor
Son Haberler
De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak
Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP'nin ilk seansında George Russell'ın aracını sürecek.
Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Mexico City'de yapılacak yarışı kazanmayı istiyor.
Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
Jonathan Rea, yeni imtiyaz paketinin Kawasaki'ye yardımcı olacağını ve ekstra motor gücüne sahip olmadıkları sürece Ducati dominasyonunu kırabileceklerini düşünmüyor.
Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"
Max Verstappen ve Red Bull Racing 2022 dünya şampiyonluklarını garantilese de odaklarını korumaya devam ediyorlar.