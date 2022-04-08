Vettel, piste scooter ile girdiği için inceleme altında!

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Sezonun ilk iki yarışını Covid-19 nedeniyle kaçıran Vettel, bu hafta sonu Avustralya GP ile dönüş yaptı. Vettel, Avustralya'daki 1. antrenman seansının bitmesine 15 dk kala, güç kaybı nedeniyle aracını 10. virajda kenara çekmiş ve aracın arkasına yangın söndürücü ile müdahale etmişti.

Pistin o bölümünde bekleyen Vettel, seans bitip tüm araçlar pite döndükten sonra ilginç bir şekilde bir motosiklete binerek pist üstünden taraftarları selamlayarak pit alanına dönüş yaptı.

Ancak bunun sonucunda Vettel, izinsiz bir şekilde piste çıktığı için yarış yönetimi tarafından inceleme altına alındı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu konuda incelemenin ikinci antrenman öncesinde yapılması bekleniyor. Vettel bu hareket nedeniyle ceza alabilir çünkü Sportif Kurallar'ın 26.7 maddesine göre "genel güvenlik" gerekçesiyle aşağıdaki durumlar haricinde piste çıkılmasına izin verilmiyor:

Görevlerini yerine getiren pist yetkilileri veya diğer yetkili personel.

Araçla veya yaya olarak, yetkililerden izin almış sürücüler.

Formasyon turunda tüm araçların gridden ayrılmasının ardından ekipmanları garaja götüren ya da pistte kalan aracı iten personel

Bir yarış ya da Sprint yarışı başladıktan sonra bir aracı gridden çıkarmak için pist yetkililerine yardımcı olan takım personeli