Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı Sonraki / Alonso, Tsunoda ve Norris yeni motora geçti
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Vettel, piste scooter ile girdiği için inceleme altında!

Sebastian Vettel, Avustralya GP 1. antrenman seansının ardından piste scooter ile girdiği için inceleme altına alındı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Vettel, piste scooter ile girdiği için inceleme altında!
Haberi dinle

Sezonun ilk iki yarışını Covid-19 nedeniyle kaçıran Vettel, bu hafta sonu Avustralya GP ile dönüş yaptı. Vettel, Avustralya'daki 1. antrenman seansının bitmesine 15 dk kala, güç kaybı nedeniyle aracını 10. virajda kenara çekmiş ve aracın arkasına yangın söndürücü ile müdahale etmişti.

Pistin o bölümünde bekleyen Vettel, seans bitip tüm araçlar pite döndükten sonra ilginç bir şekilde bir motosiklete binerek pist üstünden taraftarları selamlayarak pit alanına dönüş yaptı.

Ancak bunun sonucunda Vettel, izinsiz bir şekilde piste çıktığı için yarış yönetimi tarafından inceleme altına alındı.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu konuda incelemenin ikinci antrenman öncesinde yapılması bekleniyor. Vettel bu hareket nedeniyle ceza alabilir çünkü Sportif Kurallar'ın 26.7 maddesine göre "genel güvenlik" gerekçesiyle aşağıdaki durumlar haricinde piste çıkılmasına izin verilmiyor:

  • Görevlerini yerine getiren pist yetkilileri veya diğer yetkili personel.
  • Araçla veya yaya olarak, yetkililerden izin almış sürücüler.
  • Formasyon turunda tüm araçların gridden ayrılmasının ardından ekipmanları garaja götüren ya da pistte kalan aracı iten personel
  • Bir yarış ya da Sprint yarışı başladıktan sonra bir aracı gridden çıkarmak için pist yetkililerine yardımcı olan takım personeli
paylaşım
yorumlar
Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Önceki haber

Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Sonraki haber

Alonso, Tsunoda ve Norris yeni motora geçti

Alonso, Tsunoda ve Norris yeni motora geçti
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Vettel, yeni Aston Martin F1 aracına henüz bir isim vermemiş Avustralya GP
Formula 1

Vettel, yeni Aston Martin F1 aracına henüz bir isim vermemiş

Bottas: "Dört DRS bölgesi Avustralya GP'yi 'taktiksel açıdan ilginç' kılabilir" Avustralya GP
Formula 1

Bottas: "Dört DRS bölgesi Avustralya GP'yi 'taktiksel açıdan ilginç' kılabilir"

FIA, Avustralya GP'de 4 DRS alanı olacağını doğruladı Avustralya GP
Formula 1

FIA, Avustralya GP'de 4 DRS alanı olacağını doğruladı

Son Haberler

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.