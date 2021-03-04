Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

Vettel, sezon öncesinde yeni takımla yaşadığı deneyimleri ve Ferrari’de geçirdiği sıkıntılı son senesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Motorsport.com tarafından, 2020 sezonu çok da iyi geçmeyen Alman pilota, Ferrari’de bulunduğu sırada sahip olduğu cazibesini kaybettiği ve bunu yeni takımında kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, ‘’Bilmiyorum. Cazibe (mojo), Almanca bir terim değil, yani cazibeli adam kimse, Almanya’da öyle biri yok. Bu cevapla sorudan kaçabilirim belki!"

"Ancak evet, görüldüğü üzere geçen sene bir sır değil, bazı zamanlarda en mutlu halimde değildim, bu yüzden dediğim gibi, bu seneyi sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’Harika bir ekip var. Ruh çok iyi ve herkes hevesli. İlk başta Ferrari ile kıyaslarsanız daha küçük bir ekibiz, ama bunun bir kısmı kendi motorumuzu üretmediğimiz gerçeğiyle ilgili. Büyük takımların ve daha önce yarıştığım takımın aksine, küçüklüğün diğer kısmı da takımın hâlâ büyümesinden kaynaklı.''

''Bazı şeyler biraz daha farklı olabiliyor, ancak her şey süslü görünümlerle veya ofisteki pahalı sandalyelerle alakalı değil. Daha çok insanların arka planda ne yaptıklarıyla alakalı, ve gördüğüm kadarıyla herkes çok kabiliyetli ve çok yetenekli. ’’ dedi.

Andy Green, dört kez dünya şampiyonunun performansının en üst düzeye çıkabilmesi için pilotun biraz daha sevgiye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Bununla ilgili düşüncelerini sorduğumuzda Alman pilot şunları söyledi: ‘’Hayır, hiç de bile. Herkes bunları takıyor [maskesini işaret ediyor] ve hiç kimse de sarılmıyor!"

"Birkaç kişiyle sarılmadan önce biraz uzun bir zaman geçmesi gerekebilir [COVID’den bahsediyor]. Hepimiz daha fazla sevgi isteriz, bence dünya üzerindeki insanlar gelecekte sevgilerini göstermeye ve paylaşmaya başlayacaklar.’’

‘’Ancak şaka bir yana, herkes çok özenli ve beni çok iyi karşıladılar. Şu ana kadar, takıma entegre olmamı çok kolaylaştırdılar. Bu güçlü bir güç ünitesi ve farklı kontroller, aynı işlevler için farklı etiketler ve farklı isimler kullanılıyor."

"Yani bunların hepsini öğrenmem gerek. İşimin kapasitesini düşürmek istemem. Bu en kolay geçiş olmayacak, çok fazla zaman ve çok fazla test yok, ancak durum bu. Yine de, uzun suredir buradayım. Neler olduğunun farkındayım ve başlayacak olmaktan mutluyum.’’

Son olarak da kendisi hakkında kötü düşünenlere bu sene kendini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı sorulduğunda ise Vettel, ‘’İnsanların ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. İnsanlara cevap vermektense, takım ve kendim için kendimi kanıtlamalıyım."

"Bilmiyorum, bence dünyamız çok hızlı değişiyor. Dünyanın ilerlemesi gerekiyor, hızlı veya yavaş, sağlıklı olan da bu.''

''Öbür türlü, her zaman geçmişe takılı kalırsınız ve hâlâ Juan Manuel Fangio adına dua edersiniz. Şüphesiz, o çok özeldi. Ancak 15 yaşındaki birine Juan Manuel Fangio’nun kim olduğunu sorarsanız, bence bilmeyecektir. Ancak bu iyi bir şey, zaman ilerliyor."

"Fangio, galibiyet sayılarından bağımsız olarak, hepimizden daha büyük bir efsanevi değer taşıyordur.''

‘’Bu yüzden, Formula 1’e veda ettiğim zaman, çok hızlı unutulacağım ve bu sorun değil, bence sağlıklı da bir şey. Bu yüzden insanlara bir şeyler kanıtlamak üzerine çok çaba harcamıyorum ve sadece kendime odaklanıyorum."

"Umarım bu dediğim çok egoistçe ve kibirli duyulmaz ancak ben, sadece kendimi ve yanımdaki takımı önemsiyorum.''

''F1 bence hızlı ilerliyor. Sadece son birkaç sonuç üzerinden yargılanıyorsunuz, hiçbir şey başarmamış olabilirsiniz ama birkaç iyi sonuç sonrasında kahraman ilan edilebilirsiniz. Benim tarafımdan bakarsanız, 50’den fazla galibiyetiniz olabilir, ancak insanlar ortalama olduğunuzu düşünecektir. Bu böyle işleyen bir süreç. ‘’ yanıtını verdi.