Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
282 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

Ekleyen:

Ferrari'de geçirdiği altı sezonun ardından bu sezon Aston Martin'in direksiyonuna geçecek olan Alman pilot Sebastian Vettel, Formula 1'de sadece alınan son birkaç sonuç üzerinden yargılandığını belirtti.

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

Vettel, sezon öncesinde yeni takımla yaşadığı deneyimleri ve Ferrari’de geçirdiği sıkıntılı son senesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Motorsport.com tarafından, 2020 sezonu çok da iyi geçmeyen Alman pilota, Ferrari’de bulunduğu sırada sahip olduğu cazibesini kaybettiği ve bunu yeni takımında kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, ‘’Bilmiyorum. Cazibe (mojo), Almanca bir terim değil, yani cazibeli adam kimse, Almanya’da öyle biri yok. Bu cevapla sorudan kaçabilirim belki!"

"Ancak evet, görüldüğü üzere geçen sene bir sır değil, bazı zamanlarda en mutlu halimde değildim, bu yüzden dediğim gibi, bu seneyi sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’Harika bir ekip var. Ruh çok iyi ve herkes hevesli. İlk başta Ferrari ile kıyaslarsanız daha küçük bir ekibiz, ama bunun bir kısmı kendi motorumuzu üretmediğimiz gerçeğiyle ilgili. Büyük takımların ve daha önce yarıştığım takımın aksine, küçüklüğün diğer kısmı da takımın hâlâ büyümesinden kaynaklı.''

''Bazı şeyler biraz daha farklı olabiliyor, ancak her şey süslü görünümlerle veya ofisteki pahalı sandalyelerle alakalı değil.  Daha çok insanların arka planda ne yaptıklarıyla alakalı, ve gördüğüm kadarıyla herkes çok kabiliyetli ve çok yetenekli. ’’ dedi.

Andy Green, dört kez dünya şampiyonunun performansının en üst düzeye çıkabilmesi için pilotun biraz daha sevgiye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Bununla ilgili düşüncelerini sorduğumuzda Alman pilot şunları söyledi: ‘’Hayır, hiç de bile. Herkes bunları takıyor [maskesini işaret ediyor] ve hiç kimse de sarılmıyor!"

"Birkaç kişiyle sarılmadan önce biraz uzun bir zaman geçmesi gerekebilir [COVID’den bahsediyor]. Hepimiz daha fazla sevgi isteriz, bence dünya üzerindeki insanlar gelecekte sevgilerini göstermeye ve paylaşmaya başlayacaklar.’’

‘’Ancak şaka bir yana, herkes çok özenli ve beni çok iyi karşıladılar. Şu ana kadar, takıma entegre olmamı çok kolaylaştırdılar. Bu güçlü bir güç ünitesi ve farklı kontroller, aynı işlevler için farklı etiketler ve farklı isimler kullanılıyor."

"Yani bunların hepsini öğrenmem gerek. İşimin kapasitesini düşürmek istemem. Bu en kolay geçiş olmayacak, çok fazla zaman ve çok fazla test yok, ancak durum bu. Yine de, uzun suredir buradayım. Neler olduğunun farkındayım ve başlayacak olmaktan mutluyum.’’

Son olarak da kendisi hakkında kötü düşünenlere bu sene kendini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı sorulduğunda ise Vettel, ‘’İnsanların ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. İnsanlara cevap vermektense, takım ve kendim için kendimi kanıtlamalıyım."

"Bilmiyorum, bence dünyamız çok hızlı değişiyor. Dünyanın ilerlemesi gerekiyor, hızlı veya yavaş, sağlıklı olan da bu.''

''Öbür türlü, her zaman geçmişe takılı kalırsınız ve hâlâ Juan Manuel Fangio adına dua edersiniz. Şüphesiz, o çok özeldi. Ancak 15 yaşındaki birine Juan Manuel Fangio’nun kim olduğunu sorarsanız, bence bilmeyecektir. Ancak bu iyi bir şey, zaman ilerliyor."

"Fangio, galibiyet sayılarından bağımsız olarak, hepimizden daha büyük bir efsanevi değer taşıyordur.''

‘’Bu yüzden, Formula 1’e veda ettiğim zaman, çok hızlı unutulacağım ve bu sorun değil, bence sağlıklı da bir şey. Bu yüzden insanlara bir şeyler kanıtlamak üzerine çok çaba harcamıyorum ve sadece kendime odaklanıyorum."

"Umarım bu dediğim çok egoistçe ve kibirli duyulmaz ancak ben, sadece kendimi ve yanımdaki takımı önemsiyorum.''

''F1 bence hızlı ilerliyor. Sadece son birkaç sonuç üzerinden yargılanıyorsunuz, hiçbir şey başarmamış olabilirsiniz ama birkaç iyi sonuç sonrasında kahraman ilan edilebilirsiniz. Benim tarafımdan bakarsanız, 50’den fazla galibiyetiniz olabilir, ancak insanlar ortalama olduğunuzu düşünecektir. Bu böyle işleyen bir süreç. ‘’ yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

Önceki haber

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

3s
2
Formula 1

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!

7s
3
Formula 1

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

2s
4
Formula 1

Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?

8s
5
Formula 1

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

2s
Son Haberler
Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"
F1

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

11dk
Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
F1

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

2s
Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor
F1

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

2s
Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"
F1

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

3s
Aitken yeni sezonda Williams'ın yedek pilotu olmaya devam edecek
F1

Aitken yeni sezonda Williams'ın yedek pilotu olmaya devam edecek

4s
Son Videolar
Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4s

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
3 Mar 2021

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
2 Mar 2021

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
2 Mar 2021

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
1 Mar 2021

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

More from
Betim Aker
Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

Szafnauer: ‘’Sebastian Vettel’den en iyi performansı alacağız’’
Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: ‘’Sebastian Vettel’den en iyi performansı alacağız’’

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

Teknik analiz: Mercedes W12
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes W12

Vettel, Mercedes motorunu keşfetmek için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motorunu keşfetmek için sabırsızlanıyor

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B, 2020 aracının güncellenmiş hali"

Son Haberler

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.