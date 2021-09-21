Vettel, Rusya'da puan almayı hedefliyor

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son yedi yarışta sadece Belçika'da puan alabildi ve şu anda şampiyonayı 35 puanla 12. sırada götürüyor. Alman pilot bu yıl geride kalan 14 yarışın sadece dördünden puan alabildi.

Bu hafta sonu Sochi yarışı yapılacak ve Vettel, yarış öncesi verdiği demeçte hafta sonu için hedefinin puan almak olduğunu dile getirdi.

Vettel, "Sochi, Monza'nın tam tersi bir pist. Bu pistte çok sayıda viraj var ve direksiyon başında sürekli çalışıyorsunuz."

"Pist düzeninde birkaç yüksek hızlı bölüm ve uzun bir ana düzlük var ancak yavaş virajlardan oluşan teknik bölümler nedeniyle, hafta sonu boyunca rahat hissetmek adına en uygun ayarları bulmak önemli."

"Bu hafta sonu pistteki her turdan en iyi şekilde yararlanmaya ve Pazar günü puan kazanmaya çalışacağız” dedi.

Lance Stroll ise buyıl yapılan 14 yarışın yedisinden puanla ayrıldı ve Vettel'in 11 puan gerisinde yer alıyor.

Kanadalı pilot, “Rusya'da puan savaşı verebilmeyi umuyoruz."

"Sochi'nin benzersiz bir pisti var: Geniş, hızlı ve oldukça teknik. Burada kendi çizginizi bulmanız çok önemli."

"Ayrıca ikinci ve üçüncü viraj kombinasyonu, özellikle yarışın başlangıcı için çok ilginç."

"Sochi'deki pist, sizden iyi bir denge talep ediyor ve hafta sonu ilerleme kaydedebilmek için araçta hemen rahat hissetmek çok önemli." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images