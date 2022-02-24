Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alonso: "Herkes araçlar konusunda uzman olmuş gibi görünüyor" Sonraki / Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"
Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Vettel: "Rusya GP hakkında kararımı verdim. Oraya gitmeyeceğim"

Sebastian Vettel, son günlerde Rusya ve Ukrayna'da yaşananların ardından Rusya GP hakkında kararını şimdiden verdiğini ve takvimde kalsa bile o yarışa katılmayacağını söyledi.

Vettel: "Rusya GP hakkında kararımı verdim. Oraya gitmeyeceğim"
Abdullah Çelik
Ekleyen:
Haberi dinle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Formula 1, yaşananları çok yakından takip ettiğini açıklamıştı.

Bu konu tüm dünya kadar F1 dünyasının da gündeminde yer alıyor. Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı olan Vettel, GPDA adına konuşmasa da kendi adına konu hakkında açıklama yaptı ve Rusya GP'nin gerçekleşmesi halinde orada yarışmayacağını söyledi.

Rusya GP hakkında kararını verdiğini söyleyen Vettel, "Şahsen konuşacak olursam, açıkçası bu sabah kalktığımda gördüğüm haberler karşısında şoke oldum."

"Neler yaşandığını görmek korkunç. Açıkçası takvime bakarsanız, Rusya'da gerçekleşmesi planlanan bir yarış var."

"Ben şahsen, oraya gitmemem gerektiğini düşünüyorum ve gitmeyeceğim. O ülkede yarışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsanlar için üzgünüm. Masum insanlar hayatlarını kaybediyorlar ve çok tuhaf, çılgın liderlik altında aptalca sebeplerle öldürülüyorlar."

"Bunun konuşacağımız bir konu olduğundan eminim ancak dediğim gibi, GPDA olarak henüz bu sene bir araya gelmedik." dedi.

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, Formula 1'in bu konuda en iyi kararı vereceğine inandığını söylerken Ferrari pilotu Charles Leclerc, F1'in kendilerinden daha fazla bilgi edinerek doğru kararı vereceğini düşündüğünü söyledi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
1/35

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
2/35

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
3/35

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
4/35

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
5/35

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
6/35

Fotoğraf: Alessio Morgese

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
7/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
8/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
9/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
10/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
11/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
12/35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
13/35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
14/35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
15/35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
16/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mechanics in the pit lane with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Mechanics in the pit lane with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
17/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
18/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
19/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
20/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
21/35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
22/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
23/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
24/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

The front wing on the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
The front wing on the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
25/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
26/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
27/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
28/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
29/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, in the pit lane with mechanics
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, in the pit lane with mechanics
30/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
31/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
32/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
33/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
34/35

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
35/35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Herkes araçlar konusunda uzman olmuş gibi görünüyor"
Önceki haber

Alonso: "Herkes araçlar konusunda uzman olmuş gibi görünüyor"
Sonraki haber

Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"

Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Foto galeri: Barselona testleri 2. gün Barselona Şubat Testi
Formula 1

Foto galeri: Barselona testleri 2. gün

Norris: "Testlerde lider olmaktansa sonuncu olmayı tercih ederdim" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Norris: "Testlerde lider olmaktansa sonuncu olmayı tercih ederdim"

F1 pilotları, yeni araçlarla görüş açısından biraz rahatsız Barselona Şubat Testi
Formula 1

F1 pilotları, yeni araçlarla görüş açısından biraz rahatsız

Son Haberler

Hamilton: "Benim takımım hata yapmaz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Benim takımım hata yapmaz"

Hamilton: "Diğer takımların tasarımlarını görmek ilgi çekici"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Diğer takımların tasarımlarını görmek ilgi çekici"

Verstappen: "Masi'ye olanlar çok adaletsizce"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Masi'ye olanlar çok adaletsizce"

Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Andretti'yi hoş karşılamayan F1 takımları kısa vadeli düşünüyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.