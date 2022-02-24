Vettel: "Rusya GP hakkında kararımı verdim. Oraya gitmeyeceğim"
Sebastian Vettel, son günlerde Rusya ve Ukrayna'da yaşananların ardından Rusya GP hakkında kararını şimdiden verdiğini ve takvimde kalsa bile o yarışa katılmayacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Formula 1, yaşananları çok yakından takip ettiğini açıklamıştı.
Bu konu tüm dünya kadar F1 dünyasının da gündeminde yer alıyor. Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı olan Vettel, GPDA adına konuşmasa da kendi adına konu hakkında açıklama yaptı ve Rusya GP'nin gerçekleşmesi halinde orada yarışmayacağını söyledi.
Rusya GP hakkında kararını verdiğini söyleyen Vettel, "Şahsen konuşacak olursam, açıkçası bu sabah kalktığımda gördüğüm haberler karşısında şoke oldum."
"Neler yaşandığını görmek korkunç. Açıkçası takvime bakarsanız, Rusya'da gerçekleşmesi planlanan bir yarış var."
"Ben şahsen, oraya gitmemem gerektiğini düşünüyorum ve gitmeyeceğim. O ülkede yarışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsanlar için üzgünüm. Masum insanlar hayatlarını kaybediyorlar ve çok tuhaf, çılgın liderlik altında aptalca sebeplerle öldürülüyorlar."
"Bunun konuşacağımız bir konu olduğundan eminim ancak dediğim gibi, GPDA olarak henüz bu sene bir araya gelmedik." dedi.
Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, Formula 1'in bu konuda en iyi kararı vereceğine inandığını söylerken Ferrari pilotu Charles Leclerc, F1'in kendilerinden daha fazla bilgi edinerek doğru kararı vereceğini düşündüğünü söyledi.
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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