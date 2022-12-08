Vettel, Russell'ın doğru ortamda çok hızlı olacağını düşünüyor
Sebastian Vettel, George Russell'ın iyi bir araçla şampiyon olabileceği görüşünde.
George Russell, alt kategorilerde kazanabileceği her şeyi kazanmasının ardından Formula 1'e Williams ile adım attı ve üç yıllık sürecin ardından bu yıl Mercedes'e katıldı.
Zaten Mercedes sürücü akademisinde yetişen Russell, ilk yılında ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.
Russell, özellikle yarış temposu anlamında bazen Hamilton'la aynı seviyede görünmedi fakat yıl sonunda İngiliz pilotu geride bıraktı.
Bu, takımdaki ilk yılında yedi kez dünya şampiyonunun geçtiği anlamına geliyor ve daha önce bunu sadece Nico Rosberg ve Jenson Button başarabildi.
Kariyerini sonlandıran dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Russell'ın şampiyon olmak için gereken tüm yeteneklere sahip olduğu görüşünde.
Vettel, "George'un şampiyonluk için mücadele edip edemeyeceğini söylemek zor ancak hızlı bir araca ve uygun bir takıma sahipse, bence bunu yapabilir."
"En azından George'un bunu yapabileceği yeteneği ve becerisi var."
"Bir şampiyonluk kazanmak için yetenek ve beceriden daha fazlası gerektiğini biliyoruz fakat Russell çalışkan biri gibi görünüyor."
"Bu yüzden iyi bir şansı var." dedi.
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