Vettel, rekorunu tarihe gömen Verstappen'i tebrik etti
Bir rekoru daha Max Verstappen tarafından kırılan Sebastian Vettel, son şampiyon ve eski takımı Red Bull adına mutlu.
16 senelik F1 kariyerini Abu Dhabi'de noktalamaya hazırlanan Vettel'in "puan alan en genç sürücü" ve "yarış kazanan en genç sürücü" gibi rekorları geçtiğimiz senelerde Verstappen tarafından kırılmıştı.
Alman pilotun elinde tuttuğu en önemli rekorlardan biri, idolü Michael Schumacher ile paylaştığı "bir sezonda en çok yarış kazanan pilot" rekoruydu. Vettel, 2013 sezonunu 13 galibiyetle kapatarak rekora ortak olmuştu.
Ancak bu rekor da Meksika'da tarihe gömüldü, nitekim tarihi bir sezon geçiren sezonun Verstappen 14. galibiyetine ulaşmayı başardı.
Verstappen'in başarısını yorumlayan Vettel, "Tebrikler. Çok iyi bir sezon geçiriyor, umuyorum ki sezon sonunda 16 galibiyet almış olacak. Aksi hayal kırıklığı olur, değil mi?"
"Rekorun kırılmasına üzülmüyorum, bunun takım için harika olduğunu düşünüyorum. Oradaki bazı insanları hâlâ tanıyorum, bu yüzden onlar ve Max için gerçekten mutluyum."
"Bunu başarmak kolay değil ancak geçen seneden kazandıkları bir momentum var, bu seneki araçları inanılmaz. Herkesten daha ağır olmalarına rağmen neredeyse her yarışı kazandılar. Şimdiye kadar muhtemelen ağırlığı azaltmışlardır. Araç halen bir faktör ancak Max de inanılmaz bir iş çıkarıyor." dedi.
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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