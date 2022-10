Vettel: "Rekabetçi olsaydık emekli olur muydum bilmiyorum"

Haberi dinle

Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından başarılarla dolu kariyerine son noktayı koyacak ve spora veda edecek.

Aston Martin ile yaptığı röportajda farklı konulara değinen Vettel, sözlerine şöyle başladı: "İnsanlar beni hatırlamak isteyip istemediklerine kendileri karar vermeli fakat unutulursam üzülmeyeceğim. Nasıl hatırlanacağım umurumda değil. Her zaman başarılı olmaya çalıştım, elbette her zaman başarılı olamadım ama her zaman insanlara saygılı ve dostça davranmaya çalıştım."

"Hayat size pek çok ders verir ve bunlardan ders alıp almamak size kalmıştır. Bir F1 pilotu hızlı bir hayat yaşar. Bence bu durum çoğu profesyonel sporcu için geçerli bir şey. Diğer insanların sahip olduğu her şeye sahibiz ancak hayat zaman açısından sıkıştırılmış durumda. Okuldaki sınıf arkadaşlarımdan daha erken büyümek zorunda kaldım çünkü yarış kariyerim konusunda ciddiydim ve birçok yetişkinle iletişim halindeydim."

"Gençlerin arkadaşlarıyla yaptığı tüm o aptalca şeyleri yaptım ama 19 yaşındayken otuz, kırk ya da elli yaşın üzerindeki insanlarla çok fazla zaman geçirirseniz dünyanız değişiyor."

"Yaşlı insanlarla sosyalleşmek hayatı sıkıcı hale getirmiyor ama hızlı büyüdüm. Bir şeyi başarmak istiyorsanız, kararlı olmanız ve disiplinli davranmanız gerekir.

"Bu sporu hâlâ seviyorum, yarışmayı seviyorum. Gitme kararını vermek kolay olmadı ama bu konuda düşünmek için çok zaman harcadım. Bu sporun ne kadar zaman ve çaba gerektirdiğini biliyorum ve artık başka bir şey yapmamın zamanı geldiğini hissediyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'le geçen süre ve pişmanlıklarını da yorumlayan Vettel, "İki sezon da zor geçti, çünkü araç umduğumuz kadar rekabetçi değildi. Bu yıl önemli ölçüde gelişmek istedik ancak şu anda 2021'le aynı konumdayız. Elbette bizi işaret edip iyi bir iş yapmadığımızı söyleyecek biri değilim. Gerçekçi kalmayı tercih ediyorum. Sadece beklentilerimiz yüksekti ama bunlara ulaşamadık."

"Fakat buraya geldiğim için hiç de pişman değilim. Sonuçlar umduğumuz gibi olmasa da geçtiğimiz iki yılın değersiz olduğunu düşünmüyorum. Takımla çalışmaktan keyif alıyorum. Yeni insanlar ve farklı yaklaşımlar görmeyi seviyorum. Gridin arkasında mücadele etmeye alışık olmadığım için bu iki yıl çok zorlu geçti. Benim için yeni ve zor bir deneyimdi. Bundan çok şey öğrendim."

"F1'de genellikle sadece etrafınızda olup bitenleri görürsünüz. Eğer gridin önünde mücadele ediyorsanız, sadece ön tarafı görürsünüz. Eğer gerideyseniz, arkada neler olduğunu görürsünüz ama her zaman önde olmak için çabalarsınız."

"Önde olduğunuzda, arkadaki takımların ne kadar sıkı çalıştığına dikkat etmiyorsunuz. İyi sonuçlar alamıyorlarsa, bu iyi bir iş yapmadıkları anlamına gelmez."

"Aston Martin'de yetenekli ve kendini işine adamış insanlarla çalıştığım için çok mutlu ve gururluyum. Sonuç açısından en eğlenceli deneyim olmasa da, bu insanlarla çalışmak ve geleceği inşa etmeye yardımcı olmak eğlenceliydi."

Araç daha rekabetçi olsaydı, emeklilik kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği sorusuna Vettel, "Bilmiyorum. Son üç ya da dört yılda yarışlar kazanmış, şampiyonluklar için mücadele etmiş ve belki bir tane daha kazanmış olsaydım gider miydim? Yani olabilir de olmayabilir de. Bu soruya cevap vermek mümkün değil, ancak mevcut koşullar altında bu kararı verdim. Kişi kendine karşı dürüst olmalıdır. Kazanmayı severim. Kulağa bencilce geliyor ama ben kazanma arzusuyla hareket ediyorum."

"Kazandıkça bu hisse alışıyorsunuz ama artık kazanamadığınızda, zaferi tekrar hissetmek istiyorsunuz. Tekrar kazandığınızda, bu zaferin anlamı daha büyük oluyor çünkü başarılar arasında bir duraklama yaşamış oluyorsunuz." cevabını verdi.